Erdoğan'ı Elazığ'da Mehmet Ağar karşıladı

Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'ı Elazığ'da Mehmet Ağar karşıladı
Miting için Elazığ’a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılayanlar arasında eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında miting için Elazığ’a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılayanlar arasında, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın da olduğu da görüldü. AKP eski Milletvekili Tolga Ağar, Erdoğan’ın Elazığ ziyaretine ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ağar, hesabından “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle şehrimizde düzenlenen mitinge katılım sağladık” ifadelerini kullandı.

Tolga Ağar’ın paylaşımlarında, Mehmet Ağar’ın da bulunması dikkat çekti.

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