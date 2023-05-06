Erdoğan’ın 3 aylık koruma giderleri için 513 milyon 850 bin harcandı

Gazeteci Murat Ağırel’in Emniyet raporlarına dayandırdığı verilere göre 2023’ün ilk 3 ayında Erdoğan’a harcanan koruma bedeli 513 milyon 850 bin lira.

Ağırel’in Cumhuriyet'te yer alan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Emniyet’in Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı mali raporu her ay yayımlanıyor. 2023 Ocak-Şubat ve mart ayı da yayımlandı.

Yayımlanan mali tabloların “Giderlerin Kurumsal Sınıflandırması Tablosu”na göre cumhurbaşkanlığı koruma giderleri şu şekilde:

Ocak ayı 99 milyon 991 bin 576 TL / Günlük 3 milyon 333 bin TL

Şubat ayı 168 milyon 761 bin 429 TL / Günlük 6 milyon 27 bin TL

Mart ayı 245 milyon 098 bin 085 TL / Günlük 8 milyon 169 bin TL

Yani Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı’nın 3 aylık harcaması 513 milyon 850 bin TL.

Şunu vurgulayayım, bu rakamlar Cumhurbaşkanlığı bütçesinin haricindeki rakamlar değerli okurlar."

Türkiye’de dolardaki yükseliş ve enflasyonun hızla artması sebebiyle vatandaşların alım gücü en dip seviyeye geriledi. Ekonomide yaşanan çöküş 14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek seçimleri kilosu 30 liraya kadar çıkan ‘soğan’ fiyatlarıyla özdeşleştirdi. Vatandaşlar artık en temel gıda maddelerine dahi ulaşmakta zorlanır hale geldi. Ekonomide meydana gelen sıkıntılar Türkiye’nin nitelikli, okur yazar gençlerinin de yurt dışına gitmesine sebep oldu.

Türkiye bu atmosferde 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giderken Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, işçilere asgari ücretin artırılması, emeklilere maaş yükseltilmesi, gençlere ötv gibi vergilerde indirim uygulanması, ev hanımlarına ise sosyal güvenlik vaatlerinde bulunuyor.