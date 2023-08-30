Göçmen kaçakçılığıyla mücadele ile Cumhurbaşkanlığı korumasına ayrılan bütçe ortaya çıktı

Cumhurbaşkanlığı'nın gider tablosu ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı korumada aylık maliyet: 583 milyon. Göçmen kaçakçılığı ile mücadelede aylık maliyet: 33 milyon...

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele ile Cumhurbaşkanlığı korumasına ayrılan bütçe ortaya çıktı

Editör: Ayşe Memiş

Emniyet Genel Müdürlüğü Temmuz ayı Mali Tablosu ortaya çıktı. Tabloda Göçmen kaçakçılığıyla mücadele ile Cumhurbaşkanlığı korumasına ayrılan bütçe dikkat çekti.

2023 ilk 4 ayında Cumhurbaşkanı koruma gideri toplam 832 milyon 285 bin liraydı. Mart ayında günlük 8 milyon 169 bin lira olan günlük koruma gideri Nisan Ayında günlük 10 milyon 614 bin liraya yükselmişti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin 2023 yılı bütçesi 6 milyar 637 milyon lira olarak açıklanmıştı.

İŞTE O TABLO:

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583 MİLYON

Cumhurbaşkanlığı Koruma giderlerinin Temmuz ayında 583 milyon lira olduğu açıklandı.

Türkiye’nin en önemli problemlerinden biri göçmen kaçaklığına ise harcanan miktar dikkat çekti.

Göçmen kaçakçılığına ayrılan maliyet diğer giderlere oranla biraz daha düşük kaldı. Sosyal medyada da göçmen kaçakçılığına ayrılan giderin düşük olması gündem oldu.

HER GÜN SINIRLARIMIZDAN KAÇAK GEÇİŞLER OLUYOR

Öte yandan neredeyse her gün sınırlarımızdan kaçaklar ülkeye giriş yapıyor. Ellerini kollarını sallaya sallaya ülkeye giren kaçaklar, Türkiye'nin dört bir yanına dağılıyor.

Ayrıca ülkeye kaçak girenlerin çoğu erkeklerden oluşuyor. Son günlerde sınırda uyuşturucu ile yakalanan kaçaklar da çoğaldı.

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