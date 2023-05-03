Erdoğan'ın bindiği milli savaş uçağının kokpit kapağını sopa ile tutturdular. Sosyal medya bunu konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ tesislerinde düzenlenen "İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı"na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ismini "KAAN" olarak açıkladığı Türkiye'nin 5. Nesil savaş uçağının kokpitine bindi.

Erdoğan’ın kokpite bindiği sıralarda kokpit kapağının bir sopa ile tutturulması ise dikkat çekti.

Erdoğan binerken kapağın aniden kapanmaması için sopa ile sağlama alındığı düşünürken, bir savaş uçağının kapağının bu şekilde tutturulması “Bir sorun mu var?” söylentilerinin sosyal medyada yayılmasına neden oldu.

Ayrıca ajanslardan geçilen görüntülerde savaş uçağının kokpitinde bir elektronik ekran dışında hiçbir uçuş göstergesinin olmaması da dikkatlerden kaçmadı.