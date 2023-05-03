Erdoğan'ın bindiği milli savaş uçağının kokpit kapağını sopa ile tutturdular. Sosyal medya bunu konuşuyor

Erdoğan’ın bindiği milli savaş uçağı Kaan’ın kokpit kapağının sopa ile tutturulması tartışmaları da beraberinde getirdi.

Erdoğan'ın bindiği milli savaş uçağının kokpit kapağını sopa ile tutturdular. Sosyal medya bunu konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ tesislerinde düzenlenen "İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı"na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ismini "KAAN" olarak açıkladığı Türkiye'nin 5. Nesil savaş uçağının kokpitine bindi.

Erdoğan’ın kokpite bindiği sıralarda kokpit kapağının bir sopa ile tutturulması ise dikkat çekti.

Erdoğan binerken kapağın aniden kapanmaması için sopa ile sağlama alındığı düşünürken, bir savaş uçağının kapağının bu şekilde tutturulması “Bir sorun mu var?” söylentilerinin sosyal medyada yayılmasına neden oldu.

Ayrıca ajanslardan geçilen görüntülerde savaş uçağının kokpitinde bir elektronik ekran dışında hiçbir uçuş göstergesinin olmaması da dikkatlerden kaçmadı.

t544.jpg

gtr.jpg

aa-20230501-31014148-31014141-turkish-president-recep-tayyip-erdogan.jpg

aa-20230501-31014148-31014133-turkish-president-recep-tayyip-erdogan.jpg

aa-20230501-31014178-31014170-turkish-president-recep-tayyip-erdogan.jpg

aa-20230501-31014178-31014157-turkish-president-recep-tayyip-erdogan.jpg

Öne Çıkanlar
Türkçülüğü kabul etmeyen ne Atatürkçü ne de Kemalist’im diyemez!
Türkçülüğü kabul etmeyen ne Atatürkçü ne de Kemalist’im diyemez!
Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kedilere zararlı bitkiler neler? Kedi olan evlerde hangi bitkilerin bulundurulmaması gerekiyor?
Kedilere zararlı bitkiler neler? Kedi olan evlerde hangi bitkilerin bulundurulmaması gerekiyor?
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?
İsviçreli gurbetçi Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçilerin foyasını döktü
İsviçreli gurbetçi Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçilerin foyasını döktü
İzlenme rekorları kıran sokak röportajı: İyi giderse biz yaparız kötü giderse dış güçler
İzlenme rekorları kıran sokak röportajı: İyi giderse biz yaparız kötü giderse dış güçler
Son Haberler
Dikkat astım habercisi Sağlık
Dikkat astım habercisi
Nezle otu bitkisinin yararları nelerdir? Şifalı Bitkiler
Nezle otu bitkisinin yararları nelerdir?
16 KALEM TIBBİ MALZEME TEMİNİ Resmi İ̇lanlar
16 KALEM TIBBİ MALZEME TEMİNİ
İşte Akciğerlere güç veren gıdalar Sağlık
İşte Akciğerlere güç veren gıdalar
Bağımlı baba dehşet saçtı: 23 yaşındaki oğlunu öldürüp kayıplara karıştı Güncel
Bağımlı baba dehşet saçtı: 23 yaşındaki oğlunu öldürüp kayıplara karıştı
Ağrı kesicilere dikkat Sağlık
Ağrı kesicilere dikkat