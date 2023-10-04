Erdoğan'ın evine giden yol 3 yılda 3 kez çöktü

Rize'ye şiddetli yağmur yağdı, Erdoğan'ın memleketi Güneysu'da karayolu üç yılda üçüncü kez çöktü. Görüntü, Amerika'da kasırga sonrası çekilen resimleri anımsatıyordu. Karadeniz'in hırçın derelerinin dibine yapılan yolun altı taş toprak doldurulursa sonuç işte ortada.

KAYNAK: DHA
Erdoğan'ın evine giden yol 3 yılda 3 kez çöktü

Rize’de etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında Rize-Güneysu karayolunda çökme yaşandı.Yoldaki bu çökmenin üçüncü kez yaşandığı öğrenildi.

ÇÖKMENİN NEDENİ FOTOĞRAFLARDAN BELLİ

Erdoğan'ın evine giden yol olarak belirtilen caddedeki çökmenin nedeni fotoğraflar incelenince ortaya çıkıyor. Karadeniz'in denizi gibi hırçın olan dereleri de karşısına çıkanları ezip, geçiyor. Dere bir istinat duvarlarıyla kontrol altına alınmaya çalışılsa da, caddedeki asfaltın kalınlığı incecik. Altına ise taş ve toprak doldurulmuş. Karadeniz'in çılgın deresi karşısında taş toprak ne yapsın. Zaten öyle de oldu.

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Dere işte asfaltın altındaki taş ve toprağı çekip alınca, yolda çöktü. Yolun çöktüğü bölge ise AFAD'ın hemen dibiydi. Can kaybı yaşanmaması büyük şans.

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Fotoğraflar, Amerika'da kasırga sonrası çekilmiş resimleri andırıyor. Asfaltta kocaman bir delik var. Rize'den Güneysu istikametine giden karayolunda yaklaşık 5 metre genişliğinde, 2 metre derinliğinde bir çukur oluştu. Daha önce de çökme yaşanan yoldan olay anında aracın geçmemesi büyük bir faciayı önlemiş oldu.

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Fotoğraflardan belli...Dere istinat duvarını aşındırmış ve delmiş. Bu durum yolda müteahhitlik bir hatanın olduğunu gözler önüne seriyor.

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Bu durumda istinat duvarı nasıl delinir sorusu gündeme geliyor. Duvar kaliteli betonla yapılmış olsa bu duvarın delinme imkanı yok. Rize-Güneysu istikametindeki yol trafiğe kapatılırken Güneysu istikametinden Rize istikametine gelen yol ise tek yönden çift yöne çevrildi.

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Çökmenin yaşandığı bölgede bir dikkat çekici nokta ise AFAD'ın hemen dibinde olması.

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