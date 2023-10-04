Hürriyet Gazetesi'nden Oya Armutçu'nun özel haberinde yer alan bilgilere göre; Meclis'in 100. yılında yeni yasama yılının açılış resepsiyonunda konuklara Mardin’li şef Ebru Baybara Demir’in hazırladığı ve içeriğinde 22 çeşit ikramın bulandığı menü hazırlandı.

Söz konusu menünün hazırlanması için tam 3 gün 3 gece uğraşıldı.

Meclisin yeni yasama yılında sunulan bu menüyle 1200 davetliye reyhan, kişniş ve limonata gibi yöresel tatlardan hazırlanan içecekler de sunuldu.

MENÜDE 22 ÇEŞİT ÖZEL İKRAM HAZIRLANDI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un eşi Sevgi Kurtulmuş, Gastronomi Nobel’ini kazanan Mardin’li ünlü şef Ebru Baybara Demir’e 22 çeşitten oluşan özel ikram menüsü hazırlattı.

Şef, söz konusu menüyü 3 haftada tasarlayıp, 3 gün 3 gecede dağıttı.

İŞTE MENÜDE YER ALAN İKRAMLAR

Menüde yer alan ikramların bir çoğunun adını ilk kez duyacaksınız...

Tuzlu tart içerisinde Çerkez tavuğu.

Dereotlu Trakya turşusu ile beraber Birecik patlıcanı içerisinde fıstıklı Hatay humusu.

Bulgur çanağında yoğurt,

Edirne beyaz peyniri ile kereviz.

Kruvasan içerisinde Ezine peynirli kurutulmuş domatesli haydari.

Diyarbakır çöreği üzerine kiraz sapıyla tütsülenmiş vişneli Erzincan tulum peyniri.

Tuzlu tart içerisinde yaban mersinli kaparili tahinli patlıcan salata.

Mor çiçeklerle süslü zeytinyağlı sumak ekşili incir dolması.

Vişne soslu bakla favalı zeytinyağlı incirli Urla enginar.

Kastamonu çemensiz pastırma ve Hakkâri otlu peyniri ile Aydın inciri.

Biber ve domates eşliğinde sarımsaklı kuzu teşt...

EDİRNEDEN ÖZEL PEYNİR ALMIŞLAR

Geçen haziranda, gastronomi dünyasının en prestijli ödüllerinden olan ve bu dünyanın Nobel’i sayılan ‘Basque Culinary World Prize’a değer görülen sosyal girişimci şef Demir, mönünün hikâyesini şöyle anlattı:

“23 yıllık şefim ve Mardin’de restoranım var. 81 ilimizdeki coğrafi işaretli ürünleri odağımıza alarak, yöre mutfaklarının özgün reçetelerine de sadık kalarak mönümüzü TBMM’nin kıymetli şefleri ile birlikte hazırladık. Kızım ve meslektaşım Pelin Dökmen ile omuz omuza çalışmak da ayrıcalıktı. Çok güzel bir çalışma oldu. Keyifle yemeklerimizi hazırladık.

"MUĞLA’DAN ENGİNAR, DİYARBAKIR’DAN BAHARATLAR, KİLİS’TEN FİRİK GELDİ"

Sonra kullanacağımız malzemeleri o bölgede kim üretiyorsa, yerel üreticisi kimse, onlardan aldık. Muğla’dan enginar, Diyarbakır’dan baharatlar, Kilis’ten firik geldi. Mardin’den bulgur getirdik. Türkiye’nin her yerinden aldığımız coğrafi işaretli ürünleri Meclis’in bu özel ikram mönüsüne dönüştürdük. Üç haftada mönünün tasarım ve hazırlıklarını tamamladık, üç günde de üretim yaptık.”