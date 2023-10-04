85 yaşındaki yaşlı teyze dert yandı: Fasulyeye 50 lira dediler yine alamadım, param yok

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Yenigün Köyünde yaşayan 85 yaşındaki Emiş Menziletoğlu yaşlılık ve sosyal yardım parasıyla geçinmeye çalışıyor. Cezaevindeki oğluna da para gönderen Menziletoğlu, Kadirli şehir merkezindeki oturduğu evin kirasını ödeyemeyince köyündeki eski bakara tipi eve yerleşmek zorunda kaldı.

"ELEKTRİĞİM YOK KARANLIKTA DURAMIYORUM"

Emiş Menziletoğlu şöyle konuştu:

"Benim eşim öldü 2 seneden beri kiradaydım. Şimdi de buraya geldim beni evden çıkarttılar. 12 bin lira para istiyorlar. Elektriğim yok karanlıkta duramıyorum. Ben rezilim,benim kimsem yok. Maaşım benim 2 bin lira alıyorum. Yardımda alıyorum 900 lira yardım veriyorlar, yetmiyor. Parayı harcıyoruz bir çocuğum var hapiste ona gönderiyorum 1500 lirasını. Ne yiyeyim ki? Elime geçerse ümmeti Müslüman aşağıda veriyorlardı, geleli buraya 1 hafta, 3-4 gün oldu. Yardım ediyorlardı işte orada.

"ETİ DE ALAMIYORUM BİR FASULYEYİ DE ALAMADIM 50 LİRA DEDİLER YİNE ALAMADIM"

Param olursa alıyorum olmazsa da duruyorum. Eti de alamıyorum bir fasulyeyi de alamadım 50 lira dediler yine alamadım. Ben alamadım param yok. Çalışmaya gidemiyorum şu kolum kırık, düştüm kırılmıştı. Gidemiyorum. Evvel çalışıyordum şimdi çalışamıyorum. Benim durumumda böyle."