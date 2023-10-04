85 yaşındaki yaşlı teyze dert yandı: Fasulyeye 50 lira dediler yine alamadım, param yok

Osmaniye’nin yaşayan 85 yaşındaki bir vatandaş, yaşlılık ve sosyal yardım parasıyla geçinemediğini, çalışmak istediğini ancak kolu kırık olduğundan çalışmaya gidemediğini söyledi. Et alamadığını söyleyen yaşlı vatandaş, 50 lira olduğu için fasulye bile alamadığını söyledi.

KAYNAK: ANKA
85 yaşındaki yaşlı teyze dert yandı: Fasulyeye 50 lira dediler yine alamadım, param yok

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Yenigün Köyünde yaşayan 85 yaşındaki Emiş Menziletoğlu yaşlılık ve sosyal yardım parasıyla geçinmeye çalışıyor. Cezaevindeki oğluna da para gönderen Menziletoğlu, Kadirli şehir merkezindeki oturduğu evin kirasını ödeyemeyince köyündeki eski bakara tipi eve yerleşmek zorunda kaldı.

"ELEKTRİĞİM YOK KARANLIKTA DURAMIYORUM"

Emiş Menziletoğlu şöyle konuştu:

"Benim eşim öldü 2 seneden beri kiradaydım. Şimdi de buraya geldim beni evden çıkarttılar. 12 bin lira para istiyorlar. Elektriğim yok karanlıkta duramıyorum. Ben rezilim,benim kimsem yok. Maaşım benim 2 bin lira alıyorum. Yardımda alıyorum 900 lira yardım veriyorlar, yetmiyor. Parayı harcıyoruz bir çocuğum var hapiste ona gönderiyorum 1500 lirasını. Ne yiyeyim ki? Elime geçerse ümmeti Müslüman aşağıda veriyorlardı, geleli buraya 1 hafta, 3-4 gün oldu. Yardım ediyorlardı işte orada.

"ETİ DE ALAMIYORUM BİR FASULYEYİ DE ALAMADIM 50 LİRA DEDİLER YİNE ALAMADIM"

Param olursa alıyorum olmazsa da duruyorum. Eti de alamıyorum bir fasulyeyi de alamadım 50 lira dediler yine alamadım. Ben alamadım param yok. Çalışmaya gidemiyorum şu kolum kırık, düştüm kırılmıştı. Gidemiyorum. Evvel çalışıyordum şimdi çalışamıyorum. Benim durumumda böyle."

888.png

İlgili Haberler
Merkez Bankası enflasyonun suçlusunu buldu. İki ürün enflasyonun sebebi ilan edildi
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Son Haberler
Borsa günün ilk yarısında geriledi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Yabani 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yabani ne bölüm ne zaman? Magazin
Yabani 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yabani ne bölüm ne zaman?
Süper Lig'de 8. hafta hakemleri belli oldu Spor
Süper Lig'de 8. hafta hakemleri belli oldu
Aile dizisinde Kıvanç ve Serenay'ın sahnesi olay oldu. ''Allah sabır versin Başak'' yorumları yapıldı Magazin
Aile dizisinde Kıvanç ve Serenay'ın sahnesi olay oldu. ''Allah sabır versin Başak'' yorumları yapıldı
Canını tek bıçak darbesi aldı Gündem
Canını tek bıçak darbesi aldı
Nobel Kimya Ödülleri'nin kazananları belli oldu Bilim
Nobel Kimya Ödülleri'nin kazananları belli oldu
Palandöken zirvesi beyaza büründü Gündem
Palandöken zirvesi beyaza büründü