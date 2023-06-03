Erdoğan'ın göreve başlaması dolayısıyla hatıra parası basıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’deki yemin töreninden sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan Göreve Başlama Töreni’nde konuklara 1 TL’lik hatıra para hediye edildi.

Erdoğan’ın törenine 21 devlet başkanı ve 13 ülke başbakanı ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Türkiye’deki dini cemaatlerinin liderleri de katıldı. Prof. Dr. Aziz Sancar da törende yer alan isimler arasındaydı. Futbolcu Mesut Özil de törende yerini alırken, çok sayıda milli sporcu da katıldı.

2018’de de Erdoğan için göreve başlaması nedeniyle hatıra 1 lira basılıp konuklara dağıtılmıştı.