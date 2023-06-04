Sosyal medyada günün en çok konuşulan karesi: Sinan Oğan, Aliyev, Stoltenberg ve Barzani

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlere verdiği yemekte Sinan Oğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve Irak’ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin lideri Neçirvan Barzani'nin bir arada olduğu fotoğraf, sosyal medyada gündem oldu.