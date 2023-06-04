Sosyal medyada günün en çok konuşulan karesi: Sinan Oğan, Aliyev, Stoltenberg ve Barzani

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli'den mazbatasını aldıktan sonra Meclis Genel Kurulu'nda yemin ederek göreve başladı.
Daha sonra Saray’da Erdoğan için göreve başlama töreni düzenlendi. Erdoğan, törene katılan konuk liderler onuruna Çankaya Köşkü'nde akşam yemeği de verdi.
Sinan Oğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Irak’ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin lideri Neçirvan Barzani ile görüşmesi dikkat çeken karelerden birisi oldu.
O anlara ilişkin fotoğraf karesi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.