Erdoğan’ın mal varlığı açıklandı. Resmi Gazete’de yayınlandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 28 Mayıs’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasının resmi sonuçlarını açıkladı.



İkinci turda Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.



YSK’nın açıkladığı resmi sonuçlara göre Erdoğan, oyların yüzde yüzde 52,18 alarak üçüncü kez cumhurbaşkanı seçildi. Kılıçdaroğlu’nun oy oranı ise 47,82 oldu.



2023 YILI MAL BEYANI

Resmi Gazete’de, cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının yanı sıra Erdoğan’ın mal bildirimi listesi de yayınlandı.



Listeye göre, Erdoğan’ın sahip olduğu taşınmazların listesi şöyle:



– Güneysu-Dumankaya Köyü 2 bin metrekare arsa (değeri 10 bin TL) Edinme tarihi :1988



– Üsküdar-Kısıklı’da bir konutun yarı hissesi (değeri 7 milyon 695 bin TL) Edinme tarihi: 2019



– Üsküdar-Kısıklı’da bir konutun yarı hissesi (değeri 7 milyon 695 bin TL) Edinme tarihi: 2019



Banka ve menkul değerlere ait bilgiler:



– Albaraka Türk Merkez Şubesi’nde 1 milyon 346 bin 614 lira 53 kuruş,



– Albaraka Türk Altunizade şubesi hesabında 96 bin 723 lira 55 kuruş,



– Ziraat Katılım Bankası 411 bin 541 135 lira,



– Nezdinde: 30 bin TL



Borç-alacak bilgileri:



Alacaklının adı ve soyadı: Mustafa Erdoğan



Tutar: 5 milyon 390 bin lira.



2018 YILINDAKİ MAL VARLIĞI



2018 yılındaki 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrası yine Recep Tayyip Erdoğan’ın mal varlığı açıklanmış, ve şu şekilde listelenmişti:



– Üç farklı bankada 6 milyon 77 bin 761 TL



– Nezdinde 70 bin TL



– Rize-Güneysu’da 10 bin TL değerinde 2000 metrekare arazi.



– İstanbul-Üsküdar-Kısıklı’da değeri 4 milyon değerinde konut.



2018 tarihli mal varlığı bildiriminde ayrıca Erdoğan’ın Mehmet Gür isimli iş adamına 2 milyon lira borcu gözüküyordu.



Yayımlanan yeni mal varlığı listesine göre Erdoğan Mehmet Gür’e olan borcunu aradan geçen sürede öderken kardeşi Mustafa Erdoğan’a 5 milyon 390 bin lira borçlanmış.

