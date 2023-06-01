Seçimden sonra gelen zamlara vatandaştan şaşırtan yorum: Bir şey alamıyorum param yok. Oyumu Erdoğan'a verdim

Cumhurbaşkanlığı seçimleri tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52 oranın oy alarak seçimi kazandı.

Seçimine ertesi günü, kahve, şeker, motorin, sigara, alkol gibi birçok ürüne de yeni zamlar da geldi. TL ise dolar karşısında değer kaybetmeye devam ediyor.

MedtaliTV’nin yaptığı sokak röportajında vatandaşlara seçimin ardından yapılan zamlar soruldu.

Bir vatandaş zamlarla ilgili “Şeker kullanmıyorum, arabam yok, kahve de yapacak bir şey yok. Oyumuzu Erdoğan’a verdik” ifadeleri gündem oldu.

Vatandaş şunları söyledi:

"Zam mı gelmiş? Beni etkilemiyor. Fazla bir şey alamıyorum çünkü, param da yok. Ama Erdoğan'a verdim oyumu. Bir kilo soğan mı, vatan mı diye düşündük, biz Erdoğan'a verdik. Zam olmaması lazımdı. Şeker kullanmıyorum, arabam yok, kahve de yapacak bir şey yok.

Bunlar bilinçli yapılıyor, Erdoğan'ı da suçlamak istemem. Ama Erdoğan'ın da düzeltmesi gereken işler var. İnşallah 5 senede düzeltir, yoksa AKP kazanamaz."