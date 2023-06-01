AKP’li kadından sokak röportajında şaşkınlık yaratan sözler: Allah 1 Erdoğan 2

Seçim öncesinde yapılan sokak röportajında, bir kadın "birinci Allah, ikinci Erdoğan" sözlerini kullandı.

AKP’li kadından sokak röportajında şaşkınlık yaratan sözler: Allah 1 Erdoğan 2

Vatandaşlar sosyal medyada her geçen gün birbirinden dikkat çeken sokak röportajı açıklamalarıyla gündeme geliyor.

Sokak röportajında konuşan bir kadın, seçim öncesinde Erdoğan ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Dünyayı o götürdü” diyen kadın “benim için Allah bir, Erdoğan ikidir” dedi.

Sokak röportajında kendisine mikrofon uzatılan kadın şu ifadeleri kullandı:

Erdoğan, çünkü dünyayı o götürdü yani. Birinci Allah, ikinci Erdoğan. O kadar yani.

"AHIRDAKİ HAYVANLARIMIZIN KAZIKLARINA BİLE VERGİ ALINIRDI"

Kılıçdaroğlu'nun zamanında, benim kayınbabam derdi, 94 yaşında ölmüştür... Gençliğinde dedi ki 'Kılıçdaroğlu zamanında, ahırda hayvanlarımızın kazıkları vardı, ondan bile vergi alıyorlardı. İnek yokken yani, kazık var diye. Ondan alıyorlardı vergi.

"100 TANE OYUM VAR ERDOĞAN'INDIR. KEŞKE 500 OLSA DA VERSEM"

Çünkü bu Kılıçdaroğlu'nun yapacağı bir şey yok. Türkiye elden gider. Benim 100 tane oyum var, onundur, keşke 500 oyum olsa da versem.

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