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  • Erdoğan’ın Malatya mitingi öncesi şok tepki. ‘Seni burada istemiyoruz yeter’ diye bağırdılar

Erdoğan’ın Malatya mitingi öncesi şok tepki. ‘Seni burada istemiyoruz yeter’ diye bağırdılar

Erdoğan’ın Malatya mitingi öncesi bir vatandaş, şehirden vekil adayı olan eski AKP İl Başkanı İhsan Koca’ya “Seni istemiyoruz. Yeter." diye seslendi. O anlar kameralara yansıdı.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 17:30
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Erdoğan’ın Malatya mitingi öncesi şok tepki

Erdoğan’ın Malatya mitingi öncesi şok tepki. ‘Seni burada istemiyoruz yeter’ diye bağırdılar
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Seçim çalışmalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın düzenlediği Malatya mitingi öncesi çok konuşulacak bir olay yaşandı.

ANKA’da yer alan habere göre, Erdoğan’ın mitingi öncesi alanda bulunan bir vatandaş polis bariyerlerinin ilerisinde bulunan AKP 2. sıra milletvekili adayı ve önceki il başkanı İhsan Koca’ya tepki gösterdi.

“BURASI SENİN BABANIN KOLTUĞU DEĞİL”
Vatandaş Koca’ya, "Burası senin babanın koltuğu değil. Reise gerekeni söyledik. Seni istemiyoruz. Yeter." dedi.

İhsan Koca’ya tepki gösteren vatandaş çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilerek miting alanından uzaklaştırıldı.



5 YIL İL BAŞKANLIĞI YAPTI
İhsan Koca, 17 Mayıs 2018 tarihinden bu yana AKP Malatya İl Başkanı olarak görev yapıyordu. Koca, mevcut milletvekili Bülent Tüfenkçi’nin ardından 2. sıradan milletvekili adayı gösterildi.

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