Erdoğan’ın miting iptalleri ardı ardına geldi. Akkuyu açılışına online katılacak

Ancak, Erdoğan yarın gerçekleşecek olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali açılışına online olarak katılacak.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir, Twitter'da yaptığı açıklamada bu bilgiyi paylaştı.

A Haber muhabirinin haberine göre, cuma, cumartesi ve pazar günü yapılacak olan mitinglerine devam edeceği açıklandı.

Ancak gazeteci İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın akşam katılacağı Euro D, ATV Avrupa, NTV Avrupa ve TRT World ortak yayınının iptal edildiğini duyurdu.