Erdoğan'ın İzmir mitinginin TV ve fotoğraflara yansıdığı gibi kalabalık olmadığını gösteren video yayınlandı

Kampanya sürecinde geçirdiği rahatsızlıktan dolayı katılacağı mitingleri erteleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, rahatsızlığının geçmesinin ardından Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirilen İzmir mitingine katıldı.

Erdoğan'ın İzmir mitinginin TV ve fotoğraflara yansıdığı gibi kalabalık olmadığını gösteren video yayınlandı

Erdoğan'ın konuşması öncesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ve AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da vatandaşlara seslendi.

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gündoğdu Meydanı'nda konuştu.

TEKNOFEST AÇIKLAMASI

Muhalefetin TEKNOFEST'in bir miting gibi kullanıldığını adeta doğrulayan nitelikte bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, İzmir mitingine şu ifadelerle başladı:

"İstanbul'da Teknofest'te gençlerimizle buluşarak yeniden programlarımıza geri döndük. İstanbul Yeşilköy'de bugün 360 bin kişiyle bir aradaydık, muhteşem bir katılım ve heyecan vardı. Çünkü gençlik kiminle nerede nasıl yürüyeceğini gayet iyi biliyor. Ardından soluğu İzmir'de aldık."

KATILIMA DAİR FARKLI GÖRÜNTÜLER

Erdoğan'ın İzmir mitingine dair, AKP Gençlik Kolları Başkanı ve AKP İzmir Milletvekili Adayı Eyyüp Kadir İnan 'İzmir destan yazıyor' notuyla meydanın dolu olduğunu gösteren bir paylaşımda bulundu.

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Sosyal medyadaki paylaşımlarda ise paylaşılan kalabalık görüntülerinin ötesinde mitinge katılan İzmirli sayısının oldukça düşük olduğunu ortaya çıkaran videolar yayınlandı.

Söz konusu paylaşımlarda miting meydanındaki büyük boşluklar göze çarpıyor.

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