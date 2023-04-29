Erdoğan’ın konuşması bitmeden dağılan vatandaşlara yalvardılar. "Meydanı boşaltmayalım, basına fırsat vermeyelim"

Seçimlere kısa bir süre kala Türkiye'nin farklı yerlerinde mitingler düzenleyen Erdoğan, hastalığı düzeldikten sonra İzmir Gündoğan'da seçmeniyle buluştu. Katılımın yandaş basında gösterildiği gibi çok da fazla olmadığı miting uzun sürünce vatandaş, Erdoğan'ın konuşması bitmeden alanı terk etti.