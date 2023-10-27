Erdoğan’ın öğrencilere telefon ve bilgisayar müjdesinden hüsran çıktı

Üniversitelerin iletişim, sosyal bilimler, mühendislik, fen fakültelerinde okuyan öğrenciler, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, seçim öncesi “müjde” olarak açıkladığı, seçimden sonra koşulları açıklanınca hayal kırıklığı yaratan “vergisiz bilgisayar desteği”ni araştırdı. Verilen destekle alınabilecek bilgisayarların işlemcilerinin ve diğer teknik özelliklerinin son derece yetersiz olduğunu belirten öğrenciler, aldıkları derslerde kullandıkları teknik çizim, simülasyon, photoshop, illustrator gibi programları bu bilgisayarların kaldırmayacağını ifade etti.

T24’ten Buse Özbey’in haberine göre, üniversite öğrencileri Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, vergisiz telefon, bilgisayar ve internet desteğinden 1 Kasım’dan itibaren yararlanabilecek. Destek kapsamında 9 bin 500 liraya kadar olan cihazlar için 5 bin 500 lira verilecek. 12 ay boyunca ücretsiz, aylık en fazla 10 GB olacak şekilde yıllık 120 GB olacak şekilde internet desteği de sağlanacak. Bu destekten 26 yaşından gün almamış üniversite öğrencileri yararlanabilecek. Açık öğretim fakültesi öğrencileri yararlanamayacak.

Desteğin 9 bin 500 liraya kadar olmasının ve cihazların 5 bin 500 lirasını devletin karşılamasını yetersiz bulan öğrenciler, kendilerine verilen hakkı kullanmayı düşünmediklerini kaydetti.

“UZMANLIK PROGRAMLARINI KALDIRMAZ”

Üniversitelerin mimarlık, mühendislik, fizik, istatistik, tasarım ve gazetecilik bölümlerinde okuyan öğrenciler, dersleri gereği çeşitli programları kullanmaları gerektiğini ancak destek kapsamına giren bilgisayarların hiçbirinin bu programları kaldırmayacağını öne sürdü.

İletişim Tasarımı bölümü öğrencisi E., bölümde Photoshop, Blender, Illustrator gibi programları kullandıklarını, bu bilgisayarların öğrencileri bir yıl bile idare edemeyeceğini söyledi. E., “Bu bilgisayarlar asla iş görmez. İyiliğimiz için mi kötülüğümüz için mi yapılıyor bilmiyorum. Bize 16 GB Ram ancak yetiyor. Dalga geçiyorlar gibi geldi. Çevremdeki hiçbir öğrenci arkadaşım bunu kullanamaz, açılıp kapanması ayrı dert. ‘Biz bunu yapıyoruz’ demek için yapıyorlar” dedi.

“ESKİ CİHAZ ALMAYI MANTIKLI BULMUYORUM”

Gazetecilik bölümü 4. Sınıf öğrencisi H. ise bu 9 bin 500 liraya mantıklı bir bilgisayar bulamayacağını ve destek kapsamında alabileceği bilgisayarların çok eski olduğunu belirterek, “Photoshop, Illustrator gibi programlar kullanıyorum. Bu cihazlar bu programları kaldırır belki ama işlem yapmak uzun sürer. Yeni nesil eski cihaz almayı mantıklı bulmuyorum, bu destekten yararlanmayacağım” dedi.

“VERİM ALMANIZ MÜMKÜN DEĞİL”

Fizik bölümü 4. Sınıf öğrencisi olan K. da verilen desteğin yeterli olmadığını ve günümüz koşullarında bu desteğin en az 20 bin lira olan bilgisayarlar için verilmesi gerektiğini söyledi. K., sözlerine şöyle devam etti:

“9 bin 500 liraya olan bir bilgisayara program yüklemeyi başarabilseniz bile çalıştırmanız ve verim almanız mümkün değil. Ancak Microsoft Excel, Word gibi programları kullanabilirsiniz. Kendi bölümümde Matlab kullanıyorum. Ayrıca uzmanlaşacağım alanda Ansys kullanmam gerekecek. Bu programları bahsi gecen fiyattaki bir bilgisayarın çalıştırabilmesi mümkün görünmüyor.”

“BU BİLGİSAYARLAR EN FAZLA 1 YIL KULLANILABİLİR”

Yazılım mühendisliği 3. sınıf öğrencisi olan E., istediği bilgisayar modeli ve işlemci özelliklerini kapsamadığından vergisiz bilgisayar desteğinden yararlanmayacağını söyledi. E., verilen desteğin yetersiz olduğunu, söylenen fiyat aralığındaki bilgisayarların sadece okuldaki dersler ve basit projeler yapmak için yetebileceğini belirterek, “Java-C gibi programlar kullanıyorum. Bu bilgisayarlar da en fazla 1 yıl kullanılabilir” dedi.

İstatistik bölümünde hazırlık okuyan A., bu destekten yararlanmayacağını, alacağı bilgisayarın günlük ihtiyaçlarını bile karşılamayacağını vurguladı. A. ayrıca desteği yeterli bulmadığını, Opencv ve Tensorflow gibi programlar kullandığını ancak bu bilgisayarların ortalama işlemleri kaldıramayacağını söyledi.

Makine mühendisliği 2. Sınıf öğrencisi olan G. de vergisiz bilgisayar desteğinden yararlanmayacağını söyledi. G., bilgisayarının eskimiş olduğunun farkında olsa da kullanabileceği bilgisayarların 25 bin liradan başladığını ve destek tutarının yetersiz olduğunu belirtti ve “Bu fiyat aralığındaki bilgisayarlar, mühendislik için kullandığımız teknik çizim, modelleme ve simülasyon programlarını kaldırabilecek teknik özelliklere sahip değil” diye konuştu.