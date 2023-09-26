Hangi telefon modelleri ve bilgisayarlar vergiden muaf olacak?

Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı bir destek paketidir.

KAYNAK: Haber Merkezi
Hangi telefon modelleri ve bilgisayarlar vergiden muaf olacak?

Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı nasıl olacak?

Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlere, 9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar vergi muafiyeti sağlanacaktır. Ayrıca öğrencilere bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlanacaktır. Peki, öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışının ayrıntıları nelerdir? Hangi telefonlar vergisiz alınabilecek? Vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak? İşte, merak edilen soruların yanıtları…

Kimler vergisiz telefon ve bilgisayar alabilecek?

Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışından yararlanabilecek olanlar, örgün eğitimde yer alan öğrencilerdir. Bu destek paketi, öğrencilerin eğitim hayatlarında teknolojik cihazlara erişimini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Öğrenciler, bu imkandan bir defaya mahsus olmak üzere faydalanabileceklerdir.

Hangi telefonlar ve bilgisayarlar vergisiz alınabilecek?

Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışında, piyasa fiyatı 9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonu ve bilgisayarlar kapsam dahilindedir. Öğrenciler, bu fiyat limitine sahip olan cihazlardan istediklerini seçebileceklerdir. Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4’üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7’si kadar tutarda destek sağlanacaktır. Örneğin, Vivo, Samsung ve General Mobile gibi markaların bu fiyat limitine sahip modelleri öğrenciler tarafından vergisiz olarak satın alınabilir.

Vergisiz telefon ve bilgisayar satışı ne zaman başlayacak?

Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışının ne zaman başlayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Ancak ilgili bakanlık tarafından yakın zamanda bu konuda detaylı bir duyuru yapılması beklenmektedir. Öğrencilerin bu destek paketinden nasıl yararlanacaklarına dair ayrıntılı bilgiler de bu duyuruda yer alacaktır.

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