Erdoğan'ın omzuna arı konunca koruma arıyı öldürdü

Dün AKP’nin grup toplantısının yapıldığı esnada Erdoğan’ın omzuna bir arı kondu.

Arıyı fark etmeden konuşmasına devam eden Erdoğan’ın koruması ise arının Cumhurbaşkanına konduğunu görünce ani bir hamle yapıp arıyı yere düşürdü.

Yere düşen arının üzerine basarak arıyı öldüren koruma, daha sonra yerine geçti.

Bütün bunlar olurken durumdan haberi olmayan Erdoğan ise konuşmalarına devam etti.

Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada yayılınca gündem olurken video çokça kullanıcı tarafından izlenip paylaşıldı.