Dev derbiye doğru

Millî aranın bitmesiyle beraber 9. hafta maçları oynandı. Futbol tutkunları sanki 9. hafta maçları yokmuş gibi önümüzdeki hafta oynanacak dev derbiyi konuşmaya, skor tahminleri yapmaya başladılar. 28 Ekim Pazartesi günü Galatasaray-Beşiktaş derbisi oynanacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren heyecan dolu bir karşılaşma olacağı şimdiden belli. Derbinin tarafları bu hafta neler yaptı. Lider Galatasaray deplasmanda Antalyaspor’u 3-0 gibi net bir skorla yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. İstekli arzulu göze hoş gelen bir futbol ortaya koydu. Sezon öncesinde sıkıntılı süreç yaşayan sarı kırmızılı ekip yeni transferlerin takıma uyum sağlamaları ile hazır bir takım görüntüsü verdi. Çok dinamik takım olmuş. Roland Sallai sağ kanatta çok iyi işler yaptı. Takımını ileri taşıyan, adam eksilten, takım arkadaşlarına boş alan yaratan özelliklerini gösterdi. Orta sahada oynayan Gabriel Sara top tekniği çok yüksek bir oyuncu. Oyunu kenarlara çok güzel açıyor. Oyun ritmini belirliyor. Dikine paslar atıyor. Kaliteli bir sol ayak. Nokta transfer olmuş. Galatasaray’ın en formda oyuncusu Yunus Akgün. Kardeşim sende kaç tane ciğer var. Nasıl bir koşu temposudur bu. Bitmek tükenmek bilmeyen bir enerji. Sahanın her yerinde. Bir sağda, bir solda. Çok formda. Icardi’ye attırdığı golde, pozisyonu başlatan, ikiye bir yapıp ceza sahasına giren ve al da at dercesine pas atan Yunus Akgün seni tebrik ediyorum. Bu sezon çok büyük oynuyorsun.

Dev derbinin konuk ekibi Beşiktaş bu hafta kendi saha ve seyircisi önünde Konyaspor’u 2-0 yendi. Rahat kazandı diyebiliriz ama güzel futbol oynadı diyemeyiz. Zorlanmadı ama rakibine pozisyonlar da verdi. Semih Kılıçsoy haftalar sonra 11’de sahaya çıktı. Kazandırdığı penaltı dışında çok etkili olduğu söylenemez. Beşiktaş’ın forvet hattında çok büyük sıkıntı var. Cıro Immobile haftalardır formsuz. Akan oyunda hiç yok. Rakip defansı rahatsız eden, yoran, tehlike yaratan oyun oynamıyor. Bakmayın her hafta skor ürettiğine sürekli penaltı golü atıyor. Beşiktaş takım olarak bir düşüş yaşıyor. Coşkusu yok, heyecanlandıran futbol oynamıyor. Sezona fırtına gibi giren takım gitmiş, yerine sıradan bir takım gelmiş. Hızlı futbol oynayıp rakibini hataya zorlayan takım gitmiş, Rafa Silva’nın bireysel becerileriyle bir şeyler yapmasını bekleyen takım gelmiş. Beşiktaş’ın haftaya derbide işi çok zor. Karşısında çok formda bir takım var. Özellikle forvet hattı çok formda. Beşiktaş’ın bu performansı derbi için yeterli değil. Bakalım 5-0’lık Süper Kupa’nın rövanşı nasıl olacak. Hep beraber göreceğiz.