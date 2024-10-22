‘Rüzgârlı Tepe’de gün isyanı

Kanal 7’de ekrana gelen ‘Rüzgârlı Tepe’nin alınan ani bir kararla yayın günü değişti. 2. sezonuyla hafta içi her akşam saat 21.20’de izleyici karşısına çıkan dizi, 26 Ekim Cumartesi gününden itibaren hafta sonları saat 19.00’da ekranlara gelecek.

Cemre Arda ve Gökberk Yıldırım’ın başrolünde olduğu dizinin takipçileri, sosyal medyada bu duruma isyan ettiler. Hâliyle sezona hafta içi başlayıp sessiz sedasız dizinin hafta sonuna çekilmesi tepki topladı. Oyuncuların hayranları da kanalın bu kararından vazgeçmesi gerektiğine dair özellikle X’te kampanya başlattılar.

Kanal yönetimi, dizinin takipçilerinin sesine kulak verip bu konuyla ilgili yeni bir adım atacak mı? Yoksa, alınan kararı uygulamaya devam mı edecek? Bekleyip göreceğiz.

Gişeye ‘Gelin Takımı’ damgası

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Ayşe Balıbey ve Doğa Can Anafarta’nın senaryosunu kaleme aldığı, Sky Films ve Asc Films imzalı ‘Gelin Takımı’, gişeye damgasını vurdu. Cuma günü vizyona giren film, ilk 3 günde 42 bin 942 kişi tarafından izlenerek 8 milyon 434 bin 840 TL hasılat rakamına ulaştı. ‘Gelin Takımı’, bu rakamla en iyi hasılat açılışı yapan film oldu.

Doğa Can Anafarta’nın aynı zamanda yönetmenliğini de yaptığı filmin kadrosunda Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya, Mehmet Günsür, Fırat Çelik, Ali Yoğurtçuoğlu, Doğan Bayraktar ve Ayşenil Şamlıoğlu rol alıyor.

Film; bekârlığa veda partisi yapmak için toplanan bir grup arkadaşın hikâyesini konu ediyor.

26 milyonluk büyük başarı

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Ocak 2014’te kurulan Netd Müzik’in YouTube’daki abone sayısı ‘26 milyon’a ulaştı. Türkçe pop müzikten alternatif müziğe kadar çeşitli tarzlardaki müzik kliplerinin resmî yayın platformu, 24 bini aşan video ile dünyanın en çok izlenen kanalları arasında yer alıyor.

Kanalın resmi X (Twitter) hesabından bu başarı, “Netd Müzik ailesi olarak, bir ülke kadar büyüdük. 26 milyon aboneye ulaştık ve artık Avustralya, Mozambik ve Madagaskar gibi ülkelerin nüfusu kadar büyük bir topluluğuz. Sizlerle birlikte başardık, her biriniz bu ailenin bir parçasısınız. Her anımızda yanımızda olduğunuz için; siz değerli müzikseverlere, yapımcılara ve sanatçılarımıza teşekkürler” paylaşımıyla duyuruldu.

Netd Müzik, benim de yeni çıkan şarkıları takip ettiğim bir YouTube kanalı. Daha nice başarılara…