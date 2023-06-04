Erdoğan’ın sığınmacılar ile ilgili sözü yeniden gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılının ABD’ye ziyareti öncesinde basın toplantısı gerçekleştirmiş ve “İlişkilerimizdeki sisli havaya rağmen Trump ile sorunların çözüme kavuşturulması ve ilişkilerimizin geliştirilmesi noktasında hemfikiriz” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme için ise Erdoğan ‘Türk ABD ilişkilerinin sancılı bir döneminde gerçekleşeceğini’ söyleyen Erdoğan, “Siyasi sabotaj girişimlerine rağmen pek çok konuda ciddi mesafe aldık” demişti.

“ABD temaslarında ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye meselesini de enine boyuna konuşacağız” diyen Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı’nı da Trump’la konuşacaklarını söylemiş, ABD’nin harekatla ilgili mutabakatı tam yerine getirmediğini ve bunu gündeme getireceğini kaydederek “Terörle mücadele görüşmelerimizde öncelikli konudur” demişti.

“SAMİMİ ÇALIŞMAYI BUNDAN SONRA DA DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ“

Erdoğan ayrıca açıklamalarında şu ifadeleri de kullanmıştı

Terör örgütlerinin bölgeden çekildiğini söylemek mümkün değil, en son dün Kamışlı’da sivillere yönelik terör eylemleri ortada. Bu konuları ABD Başkanı Trump ve döndükten sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesiyle değerlendirme imkanı bulacağız. ABD ve Rusya ile yürüttüğümüz samimi çalışmayı bundan sonra da devam ettirmek istiyoruz.

“TÜRKİYE’YE KARŞI TAKINDIĞINIZ TAVRI İYİ BİLİN”

Avrupa Birliği (AB) ile müzakere edildiğini ancak bu müzakerelerin her an bitebileceğini söyleyen Erdoğan, “4 milyon mülteciyi barındıran Türkiye’ye karşı takındığınız tavrı iyi bilin, bu kapılar açılır bu DEAŞ’lılar size gönderilir” ifadelerini kullanmıştı.

AB’nin Türkiye’ye Kıbrıs konusunda ‘ders vermeye kalkmaması gerektiğini’ de sözlerine eklemişti.