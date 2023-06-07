Solcu spor yazarı Bilgin Gökberk bile isyan etti. Türkler 100 yıldır hiç bu kadar aşağılanmamıştı

Sığınmacıların istilasına uğrayan ülkemizde Türklerin nasıl mülteci durumuna düşürüldüğünü Solcu spor yazarı Bilgin Gökberk açıkladı.

Solcu spor yazarı Bilgin Gökberk bile isyan etti. Türkler 100 yıldır hiç bu kadar aşağılanmamıştı

Editör: Osmancan EROK

Türkiye'deki sığınmacı sorunu her geçen gün artıyor.

Türkiye’nin 10 yılı aşkın süredir sığınmacı sorununda yaşadığı zorluklar gerek sosyal medya paylaşımlarına gerekse sokak röportajlarına yansıyor.

“TÜRKLER 100 YILDIR HİÇ BU KADAR AŞAĞILANMAMIŞTI”

Spor yazarı Bilgin Gökberk sosyal medya hesabındaki bir paylaşımda sığınmacı sorununa dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

-Taksiler bile Türk görünce gazlıyor

-Cumhuriyet’in 100. yılında yerli milli iktidar sayesinde Türk’ün Türkiye’de marka değeri 0(sıfır)

-Top oynarken yabancıya sınır var, top’luca ev alıp vatandaş olurken yok

-Türkler kendi ülkesinde 100 yıldır hiç bu kadar aşağılanmamıştı

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Türkiye, Suriye’de iç savaşın 2011’de başlamasının ardından ortaya çıkan mülteci akınıyla birlikte birkaç yıl içinde dünyanın en fazla sığınmacı barındıran ve alan ülkesi haline gelmişken, iç savaştan önce sadece 10 bin mülteci barındırdığı bildirmiş şimdi ise 3,5 milyonu aşkın kayıtlı sığınmacı olduğu belirtiliyor.

SOYLU: SURİYELİ SIĞINMACILARIN YÜZDE 70'İ ÜLKELERİNE GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Geçtiğimiz hafta bir televizyon yayınına katılan eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul milletvekili Süleyman Soylu Türkiye'de 13 milyon Suriyeli sığınmacı olduğuna dair iddiaları yalanlarken, "Türkiye'de 3 milyon 750 bin Suriyeli sığınmacı vardı, 550 bini geri döndü. Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların yüzde 70'i ülkelerine geri dönmek istiyor" ifadelerini kullandı.

Sığınmacıların sayısının her geçen gün artmasında kendi vatanında ikinci sınıf muamelesi gören Türkler bu durumdan şikâyet etmeye başladı.

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