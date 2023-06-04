Erdoğan'ın yemin törenine askeri öğrencilerin zorla götürüldüğü ortaya çıktı. Askeri öğrencilere harçlıklarıyla takım elbise almaları için emir verilmiş

28 Mayıs'ta üçüncü kez cumhurbaşkanı seçilen AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TBMM Genel Kurulu'ndaki yemin törenine askeri öğrencilerin zorla götürüldüğü iddia edildi.

Erdoğan'ın yemin törenine askeri öğrencilerin zorla götürüldüğü ortaya çıktı. Askeri öğrencilere harçlıklarıyla takım elbise almaları için emir verilmiş

Emekli subay Erhan Kaleli, sosyal medya hesabından yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Kaleli, Erdoğan’ın yemin törenine JSGA (Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi) öğrencilerinin zorla götürülüp harçlıklarıyla da takım elbise almaları için emir verdiklerini belirterek Jandarma’ya dair hiçbir işaretin gösterilmemesi istendiği iddiasında bulundu.

Emekli subay Kaleli’nin “Önemli bir konu” başlığı altında Twitter’dan yaptığı açıklama şu şekilde;

“Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin törenine JSGA (Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi) öğrencilerini zorla götürüyorlar. Takım elbiseleri olmayan bu vatan evlatlarına öğrenci harçlıklarıyla takım elbise almaları için emir veriyorlar. Jandarma’ya ait hiçbir işaretin de özellikle gösterilmemesi ve takılmaması isteniyor. Maksat bu durumu basından gizlenmek. Askerî öğrenciler ise ordunun siyasete bu denli karışmasından oldukça rahatsız. Fakat seslerini çıkaramıyorlar.

Tarihte hiçbir zaman ve hiçbir iktidar kendi ordusuna AKP’nin yaptığı bu zulmü yapmadı. Akademi Başkanı Tümgeneral Nuh Köroğlu, seni uyarıyorum! Akademi Eski Başkanı Murat Bulut’un izinden gitme. Bugün siyasetçilere dalkavukluk yapanlar yarın kullanılıp bir köşeye atılırlar. Olan kahraman ordumuza, Jandarma’mıza olur. Tarih sizin gibileri Türk ordusunun en rezil komutanları olarak anacaktır.

Ben, üniformayı henüz çocuk yaşta giyerken ettiğim yemin gereği ve Türkiye Cumhuriyeti’ne bir borç bildiğimden bu konuları daha önce olduğu gibi gündeme getirmeye devam edeceğim. Hakkımda daha önce çok defa olduğu gibi soruşturmalar açılmaya devam edecektir, fakat vicdanımın rahatlığı tüm zorluklara göğüs gerecektir. Gerisi, siz vatansever duyarlı insanlarda. Ordumuzu siyasetten arındıralım."

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