Erdoğan'ın yeni mücadelesi ekonomide

Seçim belirsizliği nihayet ortadan kalktı, Erdoğan kazandı. Milletimiz adına hayırlara vesile olmasını diliyoruz.

Erdoğan bu zaferi;

1-Küresel bir salgının ekonomileri felç etmesi,

2-Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı enerji ve emtia fiyatlarının dalgalanması,

3-Faiz politikasının neden olduğu kur ve enflasyon artışları,

4-Kahramanmaraş Depremi'nin yarattığı muazzam yıkıma rağmen kazandı.

Ancak ekonomide sorunlar oldukça büyük. Bu köşeyi takip eden okurlarımız rakamların ne kadar sıkıntılı olduğunu biliyor. Kısaca anacak olursak,

1-Yıl sonunda 700-900 milyar arası bir bütçe açığı.

2-TCMB kasasında 80 milyar dolarlık bir eksi.

3-203 milyar dolar ödenmesi gereken kısa vadeli borç.

4-55,4 milyar dolar cari açık var…

5-Kamu borç stoku 4 trilyon 588 milyar TL olmuş… 588 milyarlık kısmı 2023 yılında yapılmış…

Dolar/TL 20 üzerinde ve bu durum büyük bir enflasyon dalgası başlatacak…

Burada dikkat edilmesi gereken başka konular da var:

1-CB Erdoğan, göçmen politikasından geri adım atmayacak. Bu durum gıda ve konutta fiyatların yüksek kalmasını sağlayacak.

2-Türkiye'ye kısa sürede döviz lazım. AB ile göçmen kartı, Katar ile yeni yatırımlar, Rusya ile yeni ertelemelerle zaman kazanılabilir. Turizm sezonu da nefes almamıza olanak sağlar ama taşıma suyla değirmenin dönmediğini 1 Nisan-18 Mayıs arası TCMB'den satılan 140 ton rezerv altından biliyoruz.

Bu politikayı devam ettirme lüksü kimsenin yok.

Söylemek istediğim şu, sorunlar 2016 yılından beri öteleniyor. Bunun sonucunda önce nakdi rezerv bitti eksiye döndü, şimdi altınlar buharlaşıyor. Borçla hatalar telafi edilmeye çalışılıyor… Sorunların artık ertelenmeye tahammülü yok. Yapısal çözümler ve gerçekçi politikalar mevcut sıkıntılarımızın yegane çözümü olacaktır.

Halkımızın seçimlerdeki takdirini saygı ile karşılıyor, sonuçların tekrar hayırlara vesile olmasını diliyoruz…