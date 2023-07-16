Erdoğan’ın yurtdışı takvimi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17-20 Temmuz tarihleri arasında; Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) resmi ziyaretlerde bulunacak.

Erdoğan’ın yurtdışı takvimi belli oldu

İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayiip Erdoğan’ın yurtdışı takvimini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak görüşmelerde, söz konusu ülkelerle ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi, ekonomi ve yatırım alanlarındaki projeler başta olmak üzere çeşitli sektörlerde mevcut işbirliğinin daha da ilerletilebilmesi için yapılacak çalışmaların görüşülmesi, küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişi gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu temaslarının ardından 20 Temmuz'da, Barış ve Özgürlük Bayramı’nda KKTC'yi ziyaret edecek.

KKTC'de düzenlenecek resmi törene katılacak olan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ikili ilişkilerin yanı sıra Kıbrıs meselesi bağlamında yaşanan son gelişmeler hakkında görüşüp, Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasının ve pistinin açılışını yapacak.

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