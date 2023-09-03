Erdoğan'ın ziyaret ettiği evin dedesi FETÖ'cü çıktı

Erdoğan’ın Muğla’da evinde ziyaret ettiği Sertaç Soğancı’nın kayınpederinin turuncu kategoride aranan ve Muğla’da yakalanan FETÖ'cü Mehmet Çetinkaya olduğu ortaya çıktı.

Erdoğan'ın ziyaret ettiği evin dedesi FETÖ'cü çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen ocak ayında Muğla’daki açılış sonrası evine ziyarette bulunduğu Sertaç Soğancı’nın kayınpederinin firari FETÖ’cü Mehmet Çetinkaya olduğu ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terörden arananlar listesinde turuncu kategoride bulunan FETÖ firarisi Mehmet Çetinkaya'nın Muğla'da yakalandığını duyurdu.

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Halktv’nin haberine göre; Firari Mehmet Çetinkaya'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinde ziyaret ettiği Sertaç Soğancı'nın kayınpederi olduğu ortaya çıktı. Erdoğan, geçen ocak ayında Muğla'da toplu açılış töreninin ardından kendisini davet eden 19 yaşındaki genç kızın evine konuk olmuştu. Erdoğan, baba Sertaç Soğancı ve diğer aile üyeleriyle sohbet etmiş ve fotoğraf çektirmişti.

Mehmet Çetinkaya'nın 1992-1994 yıllarında Özbekistan'da FETÖ okullarının genel müdürlüğünü yaptığı ve bu ülkenin sözde ilk FETÖ/PDY imamı olduğu, geçmişte örgütte sözde Muğla Köyceğiz ilçe imamı ve Muğla il imamı olarak faaliyet yürüttüğüyle ilgili bilgiler de paylaşıldı.

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