Erdoğan'la ortak basın toplantısı düzenleyen Aliyev ‘Türkiye bugün dünya çapında söz sahibidir’

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra ikili düzeydeki ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i resmi törenle karşıladı.

TARİHİ BİR FIRSAT PENCERESİ AÇILDI

Görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunlardan bahsetti:

“Azerbaycan’la işbirliğimizin merhum Haydar Aliyev’in işaret ettiği tek millet, iki devlet temelinde ilerlediğini görüyoruz. Toplam ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene ilk defa 7,5 milyar dolar seviyesini yakaladı. Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattı projesi ile enerji işbirliğimize yeni boyut kattığımızı belirtmek isteriz.

AKPM toplantılarına Azerbaycan heyetinin katılımının engellenmesi konusunda kararı geçersiz kılana kadar Azerbaycan'a desteğimizi, girişimlerimizi sürdüreceğiz.

Görüşmelerimiz sırasında Güney Kafkasya'daki gelişmeleri de ele aldık. Bu süreçte Azerbaycan ile omuz omuza hareket ediyoruz. Karabağ’da işgalin sonra ermesiyle birlikte bölgemizde kalıcı barış için tarihi bir fırsat penceresi açıldı. Bu fırsat penceresinin kapanmaması çok önemlidir. Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barış anlaşmasının imzalanmasının bölgemiz ve dünyada istikrar için yeni bir umut kaynağı olacağı şüphesizdir. Ermenistan'ın da uzun vadeli düşünerek stratejik bir perspektifle bu süreci değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum. Üçüncü tarafları da sürece katkı sunmaya davet ediyoruz. Yaralanan Azerbaycan ordusu kardeşlerime de acil şifalar diliyorum.”

Aliyev'in konuşmasından öne çıkanlar ise şöyleydi:

“Türkiye ve Azerbaycan birliği sadece bölge için değil Avrasya için önemli etkendir. Türkiye bugün dünya çapında söz sahibidir. Türk dünyasının birleşmesi, ortak kültürlere sahip halkların bir arada olması, her bir Türk Devletleri Teşkilatı üyesinin gücüne güç katacak. Şuşa'da yapılacak zirvede KKTC Cumhurbaşkanı da benim davetimle yer alacaktır. Bu, Türk halklarının birliğine ivme kazandıracaktır.”

Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayrakların ve askerlerin de yer aldığı törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu Azerbaycan Zafer Marşı da seslendirdi.

Erdoğan ve Aliyev, merdivenlerde Türkiye ve Azerbaycan bayrakları önünde basın mensuplarına poz verdi.

Birebir görüşmeye geçen Erdoğan ve Aliyev, heyetler arası görüşmeye başkanlık ederek ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törende bulunanlar şöyleydi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç.

ALİYEV ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Erdoğan’ın daveti üzerine başkent Ankara’ya gelen Aliyev, Anıtkabir’i ziyaret etti. Aliyev ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine vardı.

Ardından Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir önünde hatıra fotoğrafı çektiren Aliyev, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’nde Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.