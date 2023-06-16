Erdoğan’la yaptığı konuşmayı hatırlattı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten İsveç açıklaması

Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrasında basın toplantısı yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO'ya üyelik süreciyle ilgili soruya şöyle yanıt verdi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara'da yaptığım görüşmede İsveç'in NATO'ya katılımı konusunda olumlu bir ilerleme sağladık. Türkiye, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine destek veriyor ve bu konuda herhangi bir engel teşkil etmiyor."

NATO-Ukrayna Konseyi oluşturuluyor

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ayrıca NATO'nun Ukrayna'ya verdiği askeri desteğin devam edeceğini ve artacağını vurguladı. Stoltenberg, NATO üyesi ülkelerin güvenliğini sağlamak ve Ukrayna'nın NATO'ya üyelik yolunu açmak için "NATO-Ukrayna Konseyi" oluşturacaklarını ve Temmuz ayında Litvanya'da gerçekleştirilecek olan NATO Konseyi'ne Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin de davet edileceğini bildirdi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise yaptığı açıklamada Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geldiğini belirterek "Güler ile görüşmemin amacı, savunma bakanlığı görevine başlamasından dolayı tebrik etmekti. Türkiye'yi ilerlemeye davet ediyorum ve İsveç'in NATO'ya katılımını destekliyorum" dedi.