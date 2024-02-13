Ereğli Emniyeti 2 haftada 33 aranan şahıs yakaladı

Kaynak: Haber Merkezi
Ereğli Emniyeti 2 haftada 33 aranan şahıs yakaladı
Konya'nın Ereğli ilçesinde 2 haftada 33 aranan şahsın yakaladığı duyuruldu.

YENİÇAĞ - Konya / Vedat YILDIRIM

Konya'nın Ereğli ilçesinde 29.01.2024 günü ve 12.02.2024 günleri arasında 2 haftalık yapılan denetimlerde 33 aranan şahsın yakaladığı duyuruldu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İlçemizdeki 2 haftalık yapılan denetimlerde;

Haklarında farklı suçlardan Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 15 şahıs, ifadeden dolayı aranan 11 şahıs, adli para cezasından dolayı aranan 7 şahıs olmak üzere toplam 33 aranan şahıs yakalanmıştır.

- Bu aranan şahıslardan M.G isimli şahsın “Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarından toplam 41 YIL 15 GÜN kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilerek, cezaevine teslim edilmiştir.

3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet bıçak ele geçirilmiş,

5 farklı Narkotik olayında 11 şahsa işlem yapılmış;
- 18,82 gr metamfetamin maddesi,
- 3,87 gr esrar maddesi,
- 19 adet sentetik ecza hap maddesi,
- 2 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirilmiştir.

1 akü hırsızlığında suç eşyası akü ve şüpheli şahısın yakalaması yapılmıştır.

Suç ve Suçlularla Mücadelemiz Etkin Bir Şekilde Devam Edecektir.

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