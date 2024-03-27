Ereğli'de denizde bulunan cesedin kimliği belli oldu

Karadeniz Ereğli ilçesi Uzunkum Caddesi üzerinde sabah saatlerinde spor yapmak için sahile gelen vatandaşlar denizde erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ekibi ve Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi.

Denizden botla alınarak Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan cesedin kimliği ile ilgili yapılan araştırmalar sonucunda cesedin 31 yaşındaki Armağan Salman’a ait olduğu belirlendi.

Gencin sabah saatlerinde eğitim gördüğü kursa gitmek üzere evinden çıktığı, psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilirken, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Armağan Salman’ın cenazesi ilçede toprağa verilecek.

