﻿Zehir tacirlerine operasyon

İHA'nın haberine göre, İlçe jandarma komutanlığı ekiplerince Ereğli’de yapılan aramada 1 kişi yakalandı.
Ekiplerce şahsın evine yapılan aramada, 17 adet Ectacy Hap, 8 adet Lilica Hap , 1 adet Symra Hap, 15 gram toz esrar, 2 gram kenevir tohumu, 5 kilo 570 gram kubar esrar ile hassas terazi, ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, ticareti yapmak suçlarından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
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