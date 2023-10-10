Eren ne demek? Eren isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Eren de son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Eren ne demek? Eren isminin anlamı nedir?

KAYNAK: Haber Merkezi
Eren ne demek? Eren isminin anlamı nedir?

Eren adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Eren isminin anlamını araştırıyor. Peki, Eren ne demek? Eren isminin anlamı nedir?

EREN NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Eren ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Erkek.

- Erler, yiğitler, kahramanlar.

- Kahraman, bahadır, babayiğit.

- Rical, tecrübeli, akıllı kimseler.

- Allaha ermiş kimse.

- Ermiş.

Olağanüstü sezgileriyle birtakım gerçekleri gördüğüne inanılan kimse.

EREN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Eren ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Eren ismini koymak caizdir.

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