‘Ergenekon Hareketinin Lideri Mustafa Kemal’

İnsan merak ediyor... Dünyada en çok hangi lider hakkında kitap yazıldı?

Liderden lidere de fark var; ülkesini kurtaran lider, ülkesini kana bulayan lider. Herhâlde en çok ülkesini kana bulayan, despot liderler hakkında yazılmıştır.

Listemizde Hitler yok. Şöyle de düşünebiliriz... Stalin de eli kanlı lider. Başta anlaşmaya bile varmışlardı. Sonra karşı karşıya geldiler, kanlı savaşa girdiler. Stalin hakkında ne kadar kitap yazılmışsa, Hitler hakkında da o kadar yazılmıştır!

Rusya’da komünist iktidarın kurucusu Vladimir Lenin, hakkında yazılan kitap sıralamasında birinci.

Vladimir Lenin (1870 - 1924), Rus lider -1970

Abraham Lincoln (1809 - 1865), ABD Başkanı - 1933.

Mahatma Gandhi (1869 -1948), Hint lider - 1487

Mao Zedung (1893 - 1976), Çinli lider - 1150.

George Washington (1732 - 1799), ABD Başkanı - 1124

Yosif Stalin (1879 - 1953), Sovyet Birliği lideri - 1108

Napolyon Bonaparte (1769 - 1821), Fransız imparator - 1002.

Franklin Roosevelt (1882 - 1945), ABD Başkanı - 988.

Thomas Jefferson (1743 - 1826), ABD Başkanı - 755.

Theodore Roosevelt (1858 - 1919) ), ABD Başkanı - 708.

Woodrow Wilson (1856 - 1924), 28. ABD Başkanı - 641.

Charles de Gaulle (1890 - 1970), Fransız lider - 594.

John F. Kennedy (1917 - 1963), 35. ABD Başkanı - 572

Winston Churchill (1874 - 1965), İngiliz lider - 533

Deng Xiaoping (1904 - 1997), Çinli lider- 440

Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) - 379.

Dwight D. Eisenhower (1890 -1969), ABD Başkanı -359.

George Bush (d. 1946), ABD Başkanı - 312.

Mihail Gorbaçov (1931-2022), SSCB Devlet Başkanı - 306.

Makedonyalı İskender (M.Ö. 356 - 323) - 303.

Sıralamada Mustafa Kemal Atatürk 16. sırada. Hakkında yazılan kitap sayısı 379 görülüyor.

Önümde bu rakama ekleyeceğimiz Mustafa Kemal’le ilgili üç kitap var:

Tarihî Gerçekler Işığında Belgelerle Mustafa Kemal Atatürk (266 s.)

Belgelerle Türk Milliyetçi Hareketi’nin Lideri Başbuğ Atatürk (264 s.)

Belgelerle Ergenekon - Hareketin Lideri Mustafa Kemal (264 s.)

Üç kitap da Yusuf Koç ve Ali Koç kardeşlerin imzasını taşıyor.

“Tarihî Gerçekler Işığında Belgelerle Mustafa Kemal Atatürk” 13, “Belgelerle Türk Milliyetçi Hareketi’nin Lideri Başbuğ Atatürk” 11 baskı yapmış. Her iki kitap da yeni baskılarında genişletilmiş ve yeniden düzenlenmiş.

“Belgelerle Ergenekon - Hareketin Lideri Mustafa Kemal” yeni kitap.

Üç kitabın da yayıncısı Mavikurt Yayınları.

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Kıbrıs Türklerinin lideri Rauf Denktaş’ın “Tarihî Gerçekler Işığında Belgelerle Mustafa Kemal ATATÜRK”e yazdığı “Önsöz”ü diğer iki kitabın da önsözü olarak okuyabiliriz:

“Yusuf ve Ali KOÇ kardeşlerimizin derlemiş oldukları “Tarihî Gerçekler Işığında Belgelerle Mustafa Kemal ATATÜRK” adını verdikleri değerli yapıtı her Türk Gen­ci, elinin altında bulundurmalıdır.

Atatürk'e ve O'nun ilkeleriyle, parçalanılmak istenilen eseri Türkiye Cumhuri­yeti'ne çeşitli odaklardan gelen saldırılarla, sözde bilimsel incelemeler nedeniyle bu­nalıma giren, tereddüde düşen her Türk, bu değerli yapıtta damla damla O'nun sesini, O'nun Ülküsünü, O'nun karakter yapısını, ‘Türk'üm’ derken duyduğu gururu, güzel dinimizi istismar edenler karşısında bu yüce dinin yüceliğini anlatan düşüncelerini bulacaklar ve ferahlayacaklardır.

Yusuf ve Ali KOÇ kardeşlerim sizi en içten duygularımla kutluyorum. Atatürk'ü ve O'nun ilkelerini gölgeleyip unutturmak için uğraşanlara verilebilecek en güzel cevabı hazırlamış oldunuz. O'nun sönmeyen meşalesine yeni bir ivme kazandırmış oldunuz. Ne mutlu sizlere.”

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Yeni kitap “Belgelerle Ergenekon - Hareketin Lideri Mustafa Kemal”in arka kapağında sıralanan şu notlar üç kitabın da özü diyebiliriz:

“Atatürk'ten, İsmet İnönü'den ve Ordu Komutanlarından: ERGENEKON.

Atatürk'ün Kurduğu ÜLKÜ OCAKLARI.

Atatürk'ün KURTBAŞLI Bayraklarla TBMM'de Cumhuriyeti İlan Etmesi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin BAŞBUĞ ATATÜRK'e Bağlılığı.

CHP OCAKLARI VE OCAK REİSLERİ.

Atatürk'ün Türk Askerî Fabrikalarında Yaptırdığı İLK TÜRK TANKI.

Atatürk'ün ERGENEKON TABLOLARI ve PULLARI.

Öğrencilerinin Katıldığı Askerlik Kampları-ÜLKÜLÜ SUBAYLAR.

MUSTAFA KEMAL'İN EN ÇOK SEVMEDİĞİ SÖZ: KEMALİST

İngiltere'nin İtibarını Yok Eden Mustafa Kemal'e; İngiliz İstihbaratının Atatürk'ü İtibarsızlaştırmak Amacıyla Yaptığı Psikolojik Harp Operasyonları: Bozkurt Kitabı ve Dr. Rıza Nur Hatıratı.

Dr. Rıza NUR'un Türklüğe Karşı, Arnavut İsyanını Destekleyerek Rum Mebuslarla İşbirliği ve Türkçe Yerine Arapça Lisanı Tercihi.

VARLIĞINI TÜRK ASKERİNE BORÇLU SOVYETLER BİRLİĞİ.

Mehmet Akif ERSOY’un Teklif Edilen Millî Eğitim Bakanlığı’nı Reddetmesi.

Atatürk'ün Hz. Muhammed'i Tarifi: ESARET TANIMAYAN PEYGAMBER.

Enver Paşa: “Mustafa Kemal’i Tavsiye Et. Harbiye’ye O Gelmelidir. O’ndan Başka Orduyu Toplayacak Kimse Yoktur.”

Vahdettin'in İtirafı: “Mustafa Kemal'i Anadolu'ya Ben Göndermedim.”

II. Abdülhamid: “Mustafa Kemal Çanakkale'de İngiltere, Fransa Gibi İki Büyük Devletin Ordusunu ve Donanmasını Durdurdu, Yüzgeri Ettirdi. Bana Lazım Olan Odur!”

Belgelerle Yok Edilmek İstenen Türk Cumhuriyeti Tarihi.”

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Üç kitap da “milliyetçi Mustafa Kemal Atatürk”ü bütün yönleriyle ele alıyor.

Okumak lâzım.