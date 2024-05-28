Ergin Ataman ayarları bozdu

EuroLeague Final Four finalinde Panathinaikos, Berlin'de son şampiyon Real Madrid'i yenerek kulüp tarihindeki yedinci EuroLeague şampiyonluğunu kazandı.

Real Madrid adına 32 dakika sahada kalarak 8 sayı ve 8 ribaund ile oynayan Mario Hezonja, 1/7 üç sayı isabet oranıyla maçı tamamlarken ünlü yıldız mağlubiyeti üstlendi.

Hezonja, "Finaldeki yenilginin sebebi benim. Şampiyonluğu ve finali benim hatamdan dolayı kaybettik. Hücumda yaşadığımız zorlukların nedeni Panathinaikos'un savunması değil, bizim performansımızdı. Final Four süresince istediğim atışları yapamadım, nedenini gerçekten bilmiyorum.

Atışları gerçekleştirdim ama top hedefi bulmadı, bu yüzden kaybettik. Nedenini anlayamıyorum, ancak bildiğim tek şey, finali ve şampiyonluğu benim hatamdan ötürü kaybettiğimiz" ifadelerini kullandı.

Bu yaz, sözleşmesi sona erecek olan Mario Hezonja'nın Real Madrid ile geleceği belirsizliğini koruyor.

YUNAN BASINI VİTES ARTIRDI

Panathinaikos'un zaferi sonrasında Yunan basınında manşetlerde Ergin Ataman vardı.

Son şampiyon Real Madrid'i deviren Panathinaikos'un başarılı koçu için "Ergin Ataman Real Madrid'in ayarlarını bozdu" yorumu yapıldı.

Sosyal medyada da İspanyol taraftarlarla Yunan taraftarlar adeta kapıştı.