Fenerbahçe Panathinaikos karşısında yıkıldı. EuroLeague hayalleri son buldu

Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu Final Four ilk maçında Fenerbahçe Beko Yunan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya geldi.
Almanya’nın Berlin kentindeki Über Arena’da oynanan mücadelede temsilcimiz rakibine 73-57 mağlup oldu.
Bu sonuç ile birlikte Fenerbahçe Beko EuroLeague’ye veda ederken Panathinaikos finale yükseldi.
Ergin Ataman ve öğrencilerinin rakibi Real Madrid-Olympiakos eşleşmesinin galibi olacak.
1. çeyrek: Panathinaikos 22-13 Fenerbahçe Beko
2. çeyrek: Panathinaikos 38-36 Fenerbahçe Beko
3. çeyrek: Panathinaikos 56-50 Fenerbahçe Beko
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