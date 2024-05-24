Fenerbahçe Panathinaikos karşısında yıkıldı. EuroLeague hayalleri son buldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Panathinaikos karşısında yıkıldı. EuroLeague hayalleri son buldu

Final Four'da Panathinaikos'a kaybeden Fenerbahçe'nin turnuvaya veda etti.

Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu Final Four ilk maçında Fenerbahçe Beko Yunan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya geldi.

Almanya’nın Berlin kentindeki Über Arena’da oynanan mücadelede temsilcimiz rakibine 73-57 mağlup oldu.

Bu sonuç ile birlikte Fenerbahçe Beko EuroLeague’ye veda ederken Panathinaikos finale yükseldi.

Ergin Ataman ve öğrencilerinin rakibi Real Madrid-Olympiakos eşleşmesinin galibi olacak.

1. çeyrek: Panathinaikos 22-13 Fenerbahçe Beko

2. çeyrek: Panathinaikos 38-36 Fenerbahçe Beko

3. çeyrek: Panathinaikos 56-50 Fenerbahçe Beko

İlgili Haberler
Sivasspor yeni formalarını tanıttı. O detay büyük alkış topladı
Sivasspor yeni formalarını tanıttı. O detay büyük alkış topladı
A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu açıklandı. Montella kararını verdi
Son Haberler
Tanju Özcan'dan Ali Erbaş'a: Sende Allah korkusu mu büyük Tayyip Erdoğan korkusu mu? Gündem
Tanju Özcan'dan Ali Erbaş'a: Sende Allah korkusu mu büyük Tayyip Erdoğan korkusu mu?
Tencereye 1 tutam eklerseniz ete lezzet katıyor! Aşçıların kullandığı baharat Keşfet
Tencereye 1 tutam eklerseniz ete lezzet katıyor! Aşçıların kullandığı baharat
Köpekleri kovalayarak eve girmelerini sağlayan kedi güldürdü Video
Köpekleri kovalayarak eve girmelerini sağlayan kedi güldürdü
Samsun’da 2 gündür haber alınamayan şahıs ölü bulundu Yerel Haberler
Samsun’da 2 gündür haber alınamayan şahıs ölü bulundu
Yolda bulup bileğine taktığı kelepçeyi itfaiye çıkardı Yerel Haberler
Yolda bulup bileğine taktığı kelepçeyi itfaiye çıkardı
İzmit'teki yaya köprüsü asansörüne tuvaletini yapan şahıs gözaltına alındı Yerel Haberler
İzmit'teki yaya köprüsü asansörüne tuvaletini yapan şahıs gözaltına alındı
Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı Gündem
Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı