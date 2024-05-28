Galatasaraylı yıldız yapılan hatayı itiraf etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaraylı yıldız yapılan hatayı itiraf etti

"Küskünüm" şarkısı ile sahneye çıkarak tartışmaların odağı haline gelen Eyüp Aydın yaşananları açıkladı.

Süper Lig’de 24. Şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray’da şampiyonluk kutlamaları gerçekleşti.

RAMS Park’ta düzenlenen kupa seremonisine on binlerce sarı-kırmızılı taraftar katıldı.

Konserler ve gösteriler ile taraftarlar mest olurken daha sonrasında oyuncular tek tek seçtikleri şarkılarla sahanın içine kurulan sahneye çıktı.

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KÜSKÜNÜM PARÇASI TARTIŞMA YARATMIŞTI

Futbolcular birbirinden ilginç şarkılarla sahneye adımlarını atarken genç futbolcu Eyüp Aydın’ın Müslüm Gürses’ten “Küskünüm” adlı parçayla çıkması şaşkınlık yarattı.

SON NOKTAYI KOYDU

Genç futbolcunun bu hareketindeki amacının teknik ekibe sitem etmek olduğu iddiaları atılırken Eyüp Aydın tartışmalara son noktayı koydu.

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YANLIŞLIK OLMUŞ

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Eyüp Aydın çalan şarkıyı kendisinin seçmediğini ve bir yanlışlık olduğunu ifade etti.

İşte Eyüp Aydın’ın açıklaması:

"Büyük Galatasaray camiasına; Kupa töreninde yaşanan bir karışıklık hakkında sizlere açıklama yapmak istiyorum. Törene çıkarken benim seçtiğim şarkı olan Müslüm Gürses'ten "Seni yazdım" yerine, yanlışlıkla "Küskünüm" şarkısı çalındı. Bu durumun tamamen bir hata sonucu gerçekleştiğini ve kesinlikle benim isteğim doğrultusunda olmadığını belirtmek isterim. Bu yanlış anlaşılma nedeniyle herhangi birine veya Büyük Galatasaray camiasına karşı bir serzenişte bulunduğum düşünülmüş olabilir. Ancak böyle bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Yanlış anlaşılmaya neden olduysa bu karışıklık için hepinizden özür dilerim. Anlayışınız için teşekkür ederim"

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PERFORMANSI

Sezon başında Bayern Münih’in altyapısından geldiği Galatasaray’da 12 maçta sadece 191 dakika forma giyen Eyüp Aydın 2 asist kaydetti.

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