Ergin Ataman'dan FIBA'ya ültimatom!

Kaynak: Haber Merkezi
Ergin Ataman'dan FIBA'ya ültimatom!

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, EuroBasket son 16 turunda oynanan İsveç maçının ardından açıklamalarda bulundu. Ataman, mücadelenin erken saatte oynanması nedeniyle FIBA'ya sert tepki gösterdi.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu maçında İsveç'i 85-79 mağlup eden Türkiye, çeyrek finale yükseldi.

A Milli Erkek Basketbol Milli Takımı başantrenörü Ergin Ataman, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

12 Dev Adam durdurulamıyor! Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finaldeyiz12 Dev Adam durdurulamıyor! Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finaldeyiz

ataman.jpg

Filenin Sultanları Japonya'yı devirdi! Dünya Şampiyonası'nda finaldeyizFilenin Sultanları Japonya'yı devirdi! Dünya Şampiyonası'nda finaldeyiz

Mücadelenin ardından FIBA'ya sitem eden Ataman, "Vücut ritmi diye bir şey var! Grup birincisi takımın maçını sabah 12:00'ye koyarsanız kötü başlarız! Bunu bekliyordum. FIBA'nın bize yaptığı ikinci saçmalık! Sabahın köründe oyuncuları buraya maça getiriyorsunuz. FIBA'ya teessüf ediyorum! Neyse amaçlarına ulaşamadılar!" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör belli oldu! Anlaşma sağlandı: Tam 3 tane Şampiyonlar Ligi kupası varFenerbahçe'de yeni teknik direktör belli oldu! Anlaşma sağlandı: Tam 3 tane Şampiyonlar Ligi kupası var

Süper Lig devi transferde bombayı patlattı! Sadio Mane İstanbul'a geliyor: Havalimanı dolup taşacakSüper Lig devi transferde bombayı patlattı! Sadio Mane İstanbul'a geliyor: Havalimanı dolup taşacak

Son Haberler
Yapay zeka ile melodinin yeni ritmi! AI ile üretilen notalar
Yapay zeka ile melodinin yeni ritmi! AI ile üretilen notalar
Köye inen ayıyı kaçıran gece operasyonu
Köye inen ayıyı kaçıran gece operasyonu
Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı: Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı
Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı: Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı
Arda Güler'den İspanya'ya gözdağı!
Arda Güler'den İspanya'ya gözdağı!
Arama kurtarma derneklerine orman yangını eğitimi
Arama kurtarma derneklerine orman yangını eğitimi