12 Dev Adam durdurulamıyor! Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finaldeyiz

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu'nu "5'te 5" yaparak lider tamamlayan 12 Dev Adam, son 16 turunda İsveç ile karşı karşıya geldi. Letonya'daki Arena Riga Spor Salonu'nda oynanan maçı kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı çeyrek finale yükseldi ve turnuvada yenilgisiz olarak yoluna devam etti.

12 Dev Adam, çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. Polonya - Bosna Hersek müsabakası yarın TSİ 12.00'de başlayacak.

TÜRKİYE 85 - 79 İSVEÇ

1. periyot: 20 - 23

2. periyot: 37 - 42

3. periyot: 63 - 55

ERGİN ATAMAN İLK 5'İ YİNE DEĞİŞTİRMEDİ

A Milli Basketbol Takımı'nda başantrenör Ergin Ataman, 2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki 6. maçta da aynı ilk 5'i tercih etti.

Milliler, Arena Riga'da oynanan müsabakaya Shane Larkin, Kenan Sipahi, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün, ilk 5'i ile çıktı.

Türkiye, A Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmaya da aynı ilk 5 ile başlamıştı.

