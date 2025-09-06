12 Dev Adam durdurulamıyor! Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finaldeyiz

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
12 Dev Adam durdurulamıyor! Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finaldeyiz

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası son 16 turunda İsveç ile karşı karşıya geldi. Saat 12'de başlayan mücadelede ilk yarıyı 42-37 geride tamamlayan 12 Dev Adam maçı 85-79 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Millilerin, çeyrek finaldeki rakibi Polonya-Bosna Hersek maçının kazananı olacak.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu'nu "5'te 5" yaparak lider tamamlayan 12 Dev Adam, son 16 turunda İsveç ile karşı karşıya geldi. Letonya'daki Arena Riga Spor Salonu'nda oynanan maçı kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı çeyrek finale yükseldi ve turnuvada yenilgisiz olarak yoluna devam etti.

12 Dev Adam, çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. Polonya - Bosna Hersek müsabakası yarın TSİ 12.00'de başlayacak.

TÜRKİYE 85 - 79 İSVEÇ

1. periyot: 20 - 23

2. periyot: 37 - 42

3. periyot: 63 - 55

ERGİN ATAMAN İLK 5'İ YİNE DEĞİŞTİRMEDİ

A Milli Basketbol Takımı'nda başantrenör Ergin Ataman, 2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki 6. maçta da aynı ilk 5'i tercih etti.

Milliler, Arena Riga'da oynanan müsabakaya Shane Larkin, Kenan Sipahi, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün, ilk 5'i ile çıktı.

Türkiye, A Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmaya da aynı ilk 5 ile başlamıştı.

