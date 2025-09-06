Süper Lig devi transferde bombayı patlattı! Sadio Mane İstanbul'a geliyor: Havalimanı dolup taşacak

Sadio Mane için çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Al Nassr'dan ayrılmaya hazırlanan Senegalli kanat oyuncusu, Avrupa'da transfer döneminin kapanmasının ardından Trendyol Süper Lig'e göz kırptı. Sadio Mane, İstanbul devine imza atmak için Türkiye'ye geliyor.

SADIO MANE İSTANBUL'A GELİYOR

Sadio Mane, 3 sezondur top koşturduğu Al Nassr'dan ayrılmak istiyor. Avrupa'nın 5 büyük ligine geri dönüş hayalleri kuran Mane'nin, bu beklentisi gerçekleşmedi.

Menajerler tarafından Süper Lig devlerine önerilen Sadio Mane, İstanbul'a gelmek için gün sayıyor.

SADIO MANE BEŞİKTAŞ FORMASI GİYECEK

Türkiye'de yaz transfer döneminin sona ermesine 6 gün kala Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor çalışmalarına devam ediyor. Akşam'da yer alan habere göre; Bir süredir İstanbul devlerinin gündeminde olan Sadio Mane'nin Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a geleceği öne sürüldü.

Bu sezon Al Nassr formasıyla 2 karşılaşmada sahne alan Sadio Mane, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Ayrıca Mane'nin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

