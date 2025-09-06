Filenin Sultanları Japonya'yı devirdi! Dünya Şampiyonası'nda finaldeyiz

Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın yarı finalinde Japonya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, Japonya'yı 3-1 ile geçti ve turnuvada yarı finale yükseldi.



Milliler, mücadeleyi 16-25, 25-17, 25-18 ve 27-25'lik setlerle kazandı.



Dünya Şampiyonası'nda ilk kez finale yükselen A Milli Takım, kupa için finalde İtalya-Brezilya maçının galibiyetiyle mücadele edecek.

FİNAL YOLCULUĞU

A Milli Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada'yı set vermeden geçerek son 16 turuna yükseldi.



Filenin Sultanları, son 16 turunda Slovenya'yı da 3-0 mağlup etti. Milliler, çeyrek finalde ise ABD'yi 3-1'le geçti ve yarı finale yükseldi. Sultanlar yarı finalde de Japonya'yı geçerek tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı.

GÖZLER İTALYA-BREZİLYA MAÇINDA

Organizasyonun güçlü ekiplerinden, son organizasyonun bronz madalyalısı İtalya, çeyrek finalde karşılaştığı Polonya'yı 3-0 yenerek üst tura yükselmeyi başardı.



Bir diğer çeyrek final mücadelesinde Brezilya ise organizasyonda sürprizlere imza atan Fransa ile karşılaştı. Rakibini 3-0 yenen, son organizasyonun gümüş madalyalısı Brezilya, adını yarı finale yazdırarak İtalya'nın rakibi oldu.

