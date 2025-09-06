Fenerbahçe'de yeni teknik direktör belli oldu! Anlaşma sağlandı: Tam 3 tane Şampiyonlar Ligi kupası var

Trendyol Süper Lig ve Avrupa'da başarı hedefiyle sezona başlayan Fenerbahçe, Benfica yenilgisi ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda edilmesi ve yapılan açıklamalar nedeniyle teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Yeni hoca arayışına başlayan Sarı-lacivertliler, flaş hamlede bulundu.

FENERBAHÇE ZINEDINE ZIDANE İLE GÖRÜŞTÜ

Yeni hoca ile milli arada anlaşarak, takımın başına getirmek isteyen Fenerbahçe, sürpriz bir adım atarak teknik direktör Zinedine Zidane'ı gündemine aldı. Ali Koç yönetimi, Fransız futbol efsanesiyle masaya oturdu.

ÖN ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe, Zidane'a teklifini iletti. Eski Real Madrid Teknik Direktörü, Sarı-Lacivertliler'in teklifine olumlu yanıt verdi. Taraflar arasında ön anlaşma sağlandı. Maaş ve sözleşme detayları üzerinde görüşmeler devam ediyor.

3 KEZ DEVLER LİGİ ZAFERİ YAŞADI

Antrenörlük kariyerine 2013'te Real Madrid'de yardımcı antrenör olarak başlayan Zinedine Zidane, 2016'da Real Madrid'in başına geçti. 2018 yazına kadar görevde kalan Fransız teknik adam, bu süreçte 3 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupası, 2 Kulüpler Dünya Kupası, 1 La Liga, 1 İspanya Süper Kupası kazandı.

