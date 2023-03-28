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Ergin Ataman play-off için umutlu

Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, Milano galibiyeti sonrası konuştu.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 23:37
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Ergin Ataman'dan flaş açıklamalar

Ergin Ataman play-off için umutlu
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THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan ekibini 89-69 mağlup eden Anadolu Efes'in başantrenör Ergin Ataman, savunmada iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

"PLAY-OFF UMUDUMUZU KORUMAK İSTİYORUZ"
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ataman, "Takımım bu karşılaşmada harika oynadı. Mutlu mu olmalıyım, endişeli mi olmalıyım bilmiyorum. Savunmada iyiydik, tempoyu iyi kontrol ettik. Bu dönemde böyle bir galibiyet önemliydi. Perşembe günü de önemli bir maçımız olacak. Play-off umudumuzu korumak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"ALACAĞIMIZ GALİBİYETLER PLAY-OFF'A YETMEYEBİLİR"
Ataman, play-off şansıyla ilgili olarak ise "Çok büyük başarılar kazandık. Avrupa basketbol tarihinde kolay kolay kimsenin elde edemeyeceği başarılar elde ettik. Alacağımız galibiyetler play-off'a yetmeyebilir. Play-off şu anda kendi elimizde değil. Bu benim ve oyuncuların moralini dibe itmiş durumda ama bu beyaz bayrak çıkaracağız demek değildir. Her maçta kazanmak için mücadele edeceğiz, sonra da durumu göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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