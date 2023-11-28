Erhan Afyoncu’dan ‘Filistinliler toprak sattı’ diyen Celal Şengör'e yanıt geldi: Tarihi jeologdan dinlemeyeceğiz

MSÜ Rektörü, tarihçi Erhan Afyoncu “Filistinliler toprak satmadı diyen zır cahildir” diyen Celal Şengör'e, “Tarihi jeologdan dinlemeyeceğiz” sözleriyle yanıt verdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Erhan Afyoncu’dan ‘Filistinliler toprak sattı’ diyen Celal Şengör'e yanıt geldi: Tarihi jeologdan dinlemeyeceğiz

Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, Oğuzhan Uğur’un programına katılarak, Filistinlilerin toprak sattığını savunmuştu.

Şengör, programda “Büyük ölçüde satılmıştır. Satılmadı diyenler zır cahillerdir” ifadelerini kullanmıştı.

Şengör’ün sözlerine tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’dan da destek gelmişti. Ortaylı da “Eskiden Filistinli demek arazi satıp yaşayan insan demekti” ifadelerini kullandı.

Millî Savunma Üniversitesi Rektörü, tarihçi Erhan Afyoncu, katıldığı bir programda kendisine Celal Şengör’ün ifadelerinin sorulması üzerine, “Tarihi jeologdan dinlemeyeceğiz” yanıtını verdi.

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