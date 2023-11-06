Eric Bailly'den gece yarısından sonra flaş açıklama

Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynadığı maçın devre arasında takım arkadaşı Tayfur Bingöl'le kavga ettiği için oyundan alınan Eric Bailly, gece yarısından sonra açıklama yaptı.

Bailly'i maçtan sonra teknik sorumlu Burak Yılmaz da sert sözlerle eleştirmişti.

Eric Bailly sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Rekabetçi olma isteği, bizi daha başarılı olmaya itiyor ve bizim de isteğimiz bu. Hepimiz kazanmak istiyoruz. Hatamdan dolayı teknik direktör, takım arkadaşlarım ve Beşiktaş ailesinden özür dilerim."