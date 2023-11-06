Eric Bailly'den gece yarısından sonra flaş açıklama

Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynadığı maçın devre arasında oyundan alınan Bailly, açıklama yaptı.

Eric Bailly'den gece yarısından sonra flaş açıklama

Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynadığı maçın devre arasında takım arkadaşı Tayfur Bingöl'le kavga ettiği için oyundan alınan Eric Bailly, gece yarısından sonra açıklama yaptı.

Bailly'i maçtan sonra teknik sorumlu Burak Yılmaz da sert sözlerle eleştirmişti.

Eric Bailly sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Rekabetçi olma isteği, bizi daha başarılı olmaya itiyor ve bizim de isteğimiz bu. Hepimiz kazanmak istiyoruz. Hatamdan dolayı teknik direktör, takım arkadaşlarım ve Beşiktaş ailesinden özür dilerim."

Öne Çıkanlar
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
Özgür Özel kimdir? CHP Genel Başkanı Özgür Özel nereli kaç yaşında?
Özgür Özel kimdir? CHP Genel Başkanı Özgür Özel nereli kaç yaşında?
Ağlama değmez Piro...
Ağlama değmez Piro...
CHP Genel Başkanı kim oldu? Cumhuriyet Halk Partisi 8. Genel Başkanı kim seçildi?
CHP Genel Başkanı kim oldu? Cumhuriyet Halk Partisi 8. Genel Başkanı kim seçildi?
MasterChef All Star 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Son Haberler
Afyonkarahisar’da trafik kazası: 2 yaralı Gündem
Afyonkarahisar’da trafik kazası: 2 yaralı
Sezgin Tanrıkulu CHP parti meclisine girdi Gündem
Sezgin Tanrıkulu CHP parti meclisine girdi
japonya'da Başbakan'a olan güven en düşük seviyeye geriledi Dünya
japonya'da Başbakan'a olan güven en düşük seviyeye geriledi
İşte Atatürk’ün ilk kez ortaya çıkan rahatsızlığının belgesi Gündem
İşte Atatürk’ün ilk kez ortaya çıkan rahatsızlığının belgesi
Firar eden eski Cumhurbaşkanı yakalandı Dünya
Firar eden eski Cumhurbaşkanı yakalandı
Tüm emekliye yılbaşı ikramiyesi Ekonomi
Tüm emekliye yılbaşı ikramiyesi
Gazze Şeridi’nde internet ve telefon hizmetleri kesildi Dünya
Gazze Şeridi’nde internet ve telefon hizmetleri kesildi