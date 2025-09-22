Erkan Can ve Güven Kıraç’tan unutulmaz söyleşi

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Erkan Can ve Güven Kıraç’tan unutulmaz söyleşi

Bandırma’nın Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen 7. Bandırma Kitap Günleri, renkli etkinliklerle sürüyor. Usta oyuncular Erkan Can ve Güven Kıraç, söyleşide oyunculuk deneyimlerini paylaşırken kitapseverlerin sorularını yanıtladı.

Bandırma Belediyesi tarafından yedincisi gerçekleştirilen Kitap Günleri, coşkuyla devam ediyor. Dün yapılan etkinlikte, Erkan Can ve Güven Kıraç’ın keyifli sohbeti sanatseverlerle buluştu. Yaşar Gürsoy ve Özer Akdemir de deneyimlerini aktardı.

erkan-can-ve-guven-kiractan-unutulmaz-soylesi-yeniccag-1.jpg

İmza günlerinde Ayliz Filiz, Serhan Keserlioğlu, Ozan Utku Arıcan, Gül Ayşe Aydemir Yaldız, Birsen Tatar Kılıç, Engin Arıcan, Mahsenem Yazal ve Dilek Şen okurlarıyla buluştu.

erkan-can-ve-guven-kiractan-unutulmaz-soylesi-yeniccag-2.jpg

Yazarlar, kitaplarını imzalayıp okurlarıyla sohbet etti.Çocuk etkinlikleri yoğun ilgi gördü.

erkan-can-ve-guven-kiractan-unutulmaz-soylesi-yeniccag-3.jpg

Dilek Şen’in sunduğu “Luna’nın Kitap Kulesi” Masal Atölyesi ve Çocuk-Yazar Buluşması, çocuklara kitap sevgisini eğlenceli bir şekilde aşıladı.“Custom” grubu, gün boyu sevilen şarkılarla meydanı neşelendirdi.

erkan-can-ve-guven-kiractan-unutulmaz-soylesi-yeniccag-4.jpg

erkan-can-ve-guven-kiractan-unutulmaz-soylesi-yeniccag-5.jpg

erkan-can-ve-guven-kiractan-unutulmaz-soylesi-yeniccag-6.jpg

erkan-can-ve-guven-kiractan-unutulmaz-soylesi-yeniccag-7.jpg

Üç kitapla üç ayrı dünyaÜç kitapla üç ayrı dünya

Bandırma’da edebiyat şöleni: Kitap günleri başladı!Bandırma’da edebiyat şöleni: Kitap günleri başladı!

Erkan Can ve Güven Kıraç’tan unutulmaz söyleşi

Son Haberler
AKP’yi sarsacak bomba iddia: 5 aşamada hazırlanacak! Son kararı Erdoğan verecek…
AKP’yi sarsacak bomba iddia: 5 aşamada hazırlanacak! Son kararı Erdoğan verecek…
Fatih Altaylı mektubunda yazdı! CHP'li eski vekiller Kılıçdaroğlu'na en ağır darbeyi indirdi. 'Tıpış tıpış' lafının şifresini verdiler
Fatih Altaylı mektubunda yazdı! CHP'li eski vekiller Kılıçdaroğlu'na en ağır darbeyi indirdi. 'Tıpış tıpış' lafının şifresini verdiler
Erkan Can ve Güven Kıraç’tan unutulmaz söyleşi
Erkan Can ve Güven Kıraç’tan unutulmaz söyleşi
Ayşe Barım cezaevinde isyan etti: Hiç unutmayacağı şeyi açıkladı
Ayşe Barım cezaevinde isyan etti: Hiç unutmayacağı şeyi açıkladı
Erzurum, Kars, Erzincan birçok ilimize kar bile yağdı! Vatandaşlar aktarlara akın ediyor! Uzmanlar bakın buna ne diyor
Erzurum, Kars, Erzincan birçok ilimize kar bile yağdı! Vatandaşlar aktarlara akın ediyor! Uzmanlar bakın buna ne diyor