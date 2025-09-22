Erkan Can ve Güven Kıraç’tan unutulmaz söyleşi

Bandırma Belediyesi tarafından yedincisi gerçekleştirilen Kitap Günleri, coşkuyla devam ediyor. Dün yapılan etkinlikte, Erkan Can ve Güven Kıraç’ın keyifli sohbeti sanatseverlerle buluştu. Yaşar Gürsoy ve Özer Akdemir de deneyimlerini aktardı.
İmza günlerinde Ayliz Filiz, Serhan Keserlioğlu, Ozan Utku Arıcan, Gül Ayşe Aydemir Yaldız, Birsen Tatar Kılıç, Engin Arıcan, Mahsenem Yazal ve Dilek Şen okurlarıyla buluştu.
Yazarlar, kitaplarını imzalayıp okurlarıyla sohbet etti.Çocuk etkinlikleri yoğun ilgi gördü.
Dilek Şen’in sunduğu “Luna’nın Kitap Kulesi” Masal Atölyesi ve Çocuk-Yazar Buluşması, çocuklara kitap sevgisini eğlenceli bir şekilde aşıladı.“Custom” grubu, gün boyu sevilen şarkılarla meydanı neşelendirdi.
Bandırma’da edebiyat şöleni: Kitap günleri başladı!