Erkek arkadaşı Hasan Sevincer’in sopa ile dövüp bıçakladığı Rahime 5 gündür yoğun bakımda

Alınan bilgiye göre, RH.S. beraberinde arkadaşı M.G. ve kız arkadaşı olduğu ileri sürülen Rahime E. ile Silifke ilçesi İncekum mevkisinde buluştu.

Bu sırada Hasan Sevincer, aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Rahime E’yi öldüresiye şiddet uyguladı ve bıçakladı.

ARABANIN BAGAJINDA MEZARLIĞA GÖTÜRDÜLER

Hasan Sevincer daha sonra arkadaşı M.G’nin de yardımıyla Rahime E.’yi arabanın bagajına koyup Yeşilovacık Mahallesi’ndeki bir mezarlığa götürdü.

Burada da Hasan Sevincer ve M.G. tarafından canice şiddet uygulanan kadın, daha sonra şüphelilerce ailesinin evinin önüne bırakıldı.

İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, ağır yaralanan Rahime E’yi Erdemli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri de yaptıkları çalışmayla zanlılar Hasan Sevincer ve M.G’yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, “iştirak halinde silahla yaralama” ve “hürriyeti yoksun kılma” suçlamasıyla tutuklandı.

RAHİME YOĞUN BAKIMDA

Yoğun bakımda tedavisine devam edilen mağdur Rahime E. için sosyal medyada yapılan paylaşımlarda acil kan ihtiyacı olduğu belirtildi.