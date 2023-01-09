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90 günlük Mira bebeğe 3 ameliyat. Yoğun bakım servisi anne kucağı oldu

İzmir'de Öykü Mira bebek, karın duvarındaki delik nedeniyle bağırsakları dışarıda dünyaya geldi. Öykü Mira bebek, 3 ameliyat ve 90 günlük yoğun bakım tedavisiyle yaşama tutunduğu bildirildi.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 14:53
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İzmir'de 90 günlük Mira bebeğe 3 ameliyat

90 günlük Mira bebeğe 3 ameliyat. Yoğun bakım servisi anne kucağı oldu
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AA’nın haberine göre; Kemalpaşa'da yaşayan Mehmet Ali ve Zeynep Erdoğan çiftinin Öykü Mira ismini verdikleri bebekleri 27 Eylül 2022'de dünyaya geldi.

Karın duvarındaki açıklık nedeniyle bağırsaklarının tamamı dışarıda doğan Öykü Mira bebek, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.

SBÜ İzmir Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Akgün Oral tarafından muayene edilen bebek, dünyaya geldikten 5 saat sonra ameliyata alındı.

Torbaya konulan bağırsakları üç ameliyatla karın içine alınan bebek, 90 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından bir süre önce annesine teslim edildi. Taburcu edilen bebeğin kontrolleri devam ediyor.

Prof. Dr. Akgün Oral, karın duvarı açık ve bağırsakları tamamen dışarıda doğan bebeğin kendilerine sevk edildiğinde hayati tehlikesinin bulunduğunu dile getirdi.

Nadiren görülen bu vakaların iyi tedavi edilmezse olumsuz bir tabloyla sonuçlandığını ifade eden Oral, şöyle konuştu:

"Yoğun emek, üç ameliyat ve üç aylık çabayla üstesinden geldik. Silo ameliyat tekniğini kullandık. Bağırsakları içine alan bir torba oluşturup karın duvarına dikerek bağırsakların karın içine doğru çökmesini bekledik. Üçüncü ameliyatta da karın duvarını kapattık ve bağırsakların olması gerektiği yere tutunmasını sağladık. Sadece ameliyat tekniğinin başarılı olmasıyla alınacak bir sonuç değil. Yoğun bakımdaki hemşire arkadaşlarımız büyük bir özveriyle, damla damla besleyerek bu başarının sağlanmasına katkı sağladı. Ekip olarak çalıştık, güzel bir sonuç aldık."

"ANNESİYMİŞ GİBİ DAVRANDIK"

Çocuk Cerrahisi Yoğun Bakım Servisi'nde görev yapan hemşire Türkan Buğdaycı da Öykü Mira'nın tedavi sürecinde zor günler yaşadığını ifade etti.

Yoğun bakım servisi olarak bebeğin hayata tutunmasına şahit olduklarını anlatan Buğdaycı, "Gözümüzün içine bakan bir bebekti. Verdiği yaşam mücadelesi bizim de mücadelemiz olmuştu. Çok özveriyle çalıştık, ekip olarak. Annesiymiş gibi davranarak bu süreci geçirdik. Öykü'yü annesine teslim ettiğimiz için mutluyuz" dedi.

Anne Zeynep Erdoğan da bebeği doğduktan sonra kucağına alamadan ameliyat ve yoğun bakım süreci yaşandığını, bu sürecin kendisi için çok zor geçtiğini söyledi.

Gözyaşlarını tutamayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Onun kokusunu alamadım, fotoğrafı olsa bakacaktım ama yoktu. Allah'ıma çok şükür bugünleri yaşattı. Umudumu yitirmedim hiç. Doktorlarımızdan Allah razı olsun, çok mücadele ettiler. Onlar olmasaydı belki benim çocuğum bugün topraktaydı. Beni evladımdan koparmadılar. Bebeğim de mücadelesini hiç kaybetmedi. O da doktor olsun, bütün hastaları kurtarsın.”

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