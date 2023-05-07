Erkek arkadaşının eski sevgilisini bıçakladı

Karaman'da erkek arkadaşının eski sevgilisi Şifanur K.'yi (17) bacağından bıçaklayan aynı yaştaki Çağla S. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şifanur K.'nin hastanede tedavisi sürüyor.

Erkek arkadaşının eski sevgilisini bıçakladı

Olay, geçen cuma günü 20.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 713 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Şifanur K., evlerinin bulunduğu sokakta eski erkek arkadaşı Emre D.'nin yeni kız arkadaşı Çağla S. ile karşılaştı. Sokak üzerinde başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Çağla S., üzerinde bulunan bıçağı, Şifanur K.'nin sağ bacağına saplayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde yere yığılan Şifanur K., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Şifanur K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Çağla S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılan Çağla S. hakkında soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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(Kaynak: DHA)

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