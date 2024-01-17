Erkek arkadaşının evini basan kadın mahalleye canlı yayın yaptı

Kaynak: İHA
Erkek arkadaşının evini basan kadın mahalleye canlı yayın yaptı
Bursa’da yaşanan bir olay mahalleliyi şoke etti. Bir kadın, tartıştığı ve ev hapsinde bulunan sevgilisinin evine girdi ve camları kırdı. Adeta mahalleliye canlı yayın yapan kadını polisler kadını güçlükle sakinleştirip gözaltına aldı.

İHA’nın aktardığına göre, olay, Yıldırım ilçesindeki Teleferik Mahallesi’nde gerçekleşti. Alkol alan bir kadın, sevgilisiyle kavga ettikten sonra onun evine gitti.

Kadın, sevgilisinin ailesinin de bulunduğu eve girip camları kırmaya başladı. Hem polislere hem de mahalle halkına zor anlar yaşatan kadın, uzun süren çabalar sonunda durduruldu. Kadın emniyete götürülürken, sevgilisinin ev hapsinde olduğu ortaya çıktı.

Olayı gören bir mahalle sakini "Kadının yaptıkları hiç etik değil. Alkollü olduğunu söyleniyor. İçmesini bilmiyorsa içmeyecek. Adamla tartışacaksa bizleri rahatsız etmeyecek. Kimse onların kavgasını dinlemek zorunda değil" diyerek yaşananlara isyan etti.

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